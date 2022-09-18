Число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном увеличилось до 59

Количество погибших граждан Киргизии во время боестолкновений на границе с Таджикистаном выросло до 59, сообщает пресс-служба киргизского минздрава.

«В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела еще 13 погибших. Общее число погибших достигло 59», – приводит сообщение РИА «Новости».

По данным ведомства, число пострадавших выросло до 144.

Ранее в Киргизии заявили о 46 погибших и о 140 пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта с Таджикистаном.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.

17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.

В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.