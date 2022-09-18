Советский олимпийский чемпион предложил отключить газ Европе

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) еще пожалеет о введении санкций в отношении российского спорта, давно нужно было отключить весь газ Европе, заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«То, что IBU просит нас дистанцироваться от российской армии, вообще ерунда. Они должны заниматься своим делом, а это развитие биатлона. Какие им политические заявления? Там сейчас самый слабый состав исполкома за все время. Мы их накажем. В Европе дожди, топит их. Снега не будет в той же Чехии и Германии. И тогда они все приползут сюда. Я бы давно отключил им весь газ», – приводит его слова РИА «Новости».

Олимпийский чемпион также рассказал, что, по его информации, американцы выступили за то, чтобы российских борцов допустили до международных стартов.

«Но уже идет потепление. Американцы выступили в поддержку борцов, они хотят, чтобы россиян допустили до международных стартов. Все эти санкции не надолго. Там же управляют американцы. Проблема только в этом. Я уверен, что они еще будут стоять перед нами на коленях», – отметил Тихонов.

Ранее президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

До этого Бах объяснил отстранение российских спортсменов «мировой реакцией». Позже глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица Софья Великая сообщила, что Бах назвал решение об отстранении российских атлетов дилеммой и заявил, что в дальнейшем организация будет решать, как с ней быть.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.