Глава МОК объяснил отстранение российских спортсменов «мировой реакцией»

Ходаковский оценил данные об аресте канадского генерала в Мариуполе

«Ранее предпринималась несанкционированная попытка выхода с «Азовстали». И если канадский генерал действительно был на заводе, то выйти он мог только в этот момент», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Накануне СМИ сообщили об аресте канадского генерала Тревора Кадье в Мариуполе при попытке бегства с «Азовстали».

«За последнее время была только одна несанкционированная попытка выхода группы из 25 человек. Если бы генерала попытались вывести в рамках согласованной эвакуации, он был бы отправлен на фильтрацию. И тогда бы его личность быстро установили. На такой шаг они не могли пойти», – сказал руководитель батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.

Собеседник также отметил, что эвакуация на сегодняшний день полностью завершена. «Мы не можем сказать, остались ли там мирные жители. Но было дано достаточно времени, чтобы все, кто мог, покинули территорию «Азовстали». Так что за дальнейшее развитие ситуации ответственности мы уже не несем», – подчеркнул Ходаковский.

«Во вторник мы вновь возобновили ход боевых действий. Однако в связи с трехдневным перемирием у противника было время отдохнуть и восстановить силы, так что с нашей стороны уже есть первые потери. Но мы все равно настроены и дальше их перемалывать», – рассказал собеседник.

«На протяжении этих трех дней мы наблюдали и фиксировали постоянные перемещения противника. Они небольшими группами по восемь человек перетаскивали раненных. Очевидно, что где-то у них есть оборудованный пункт оказания медицинской помощи», – уточнил Ходаковский.

Собеседник отметил, что основная сложность заключается в специфике участка боевых действий. «Если до сих пор мы занимались зачисткой промзоны, то теперь мы столкнемся с «пещерным городом». Большую часть территории пронизывают подземные системы охлаждения – каналы забора воды из Азовского моря для охлаждения доменных печей, которые в диаметре достигают двух метров. Противник может использовать их как пути сообщения или укрытия. Равно как и канализацию», – пояснил Ходаковский.

«Еще одна проблема в том, что находящиеся там здания трудноуязвимы в том числе для нашей авиации. Как показывает практика, даже фугасные бомбы не наносят серьезного ущерба коммуникациям, расположенным ниже уровня грунта. Сейчас мы должны выработать новую стратегию. И, думаю, за пару дней мы приноровимся», – заключил Ходаковский.

Накануне СМИ и блогеры сообщили, что при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе был арестован канадский генерал Тревор Кадье. По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадье доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».

Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.

По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.

Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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