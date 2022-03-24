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Вучич счел поведение Запада постыдным и глупым
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Президент Сербии Александр Вучич в день трагической годовщины бомбардировки Югославии авиацией НАТО прокомментировал обвинения Запада в адрес России, назвав их «постыдными» и «глупыми».
Президент Сербии не стал выбирать выражений, напомнив, что творили войска НАТО в Сербии. Вучич заявил, что Запад не имеет никакого права обвинять Россию в «нападении» на Украину, напомнив, как 19 стран НАТО вторглись 24 марта 1999 года в Сербию под предлогом гуманитарной миссии, пишет «Царьград» со ссылкой на радио и телевидения Воеводины.
«Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы», – заявил президент Сербии.
Вучич обратился к западным лидерам, позволяющим себе возмущаться действиями России, напомнив, что на совести альянса гибель 16 сотрудников Радио и телевидения Сербии и многочисленных гражданских жертв, в том числе 82 детей. «Вы не можете вернуть человеческие жизни», – сказал он.
По мнению политика, спустя 23 года особенно четко видно, что вся эта операция НАТО была «ужасной, ошибочной, противозаконной и прежде всего крайне аморальной». При этом Запад тогда объяснял свои действия необходимостью «предотвратить новый Освенцим». Все это сербский лидер назвал бессмысленной ложью.
«Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину», – подчеркнул Вучич.
Ранее директор Института радиологии и онкологии Сербии Даница Груйичич заявила, что войска НАТО в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия в 1999 году наносили удары по химическим предприятиям и вредным производствам, тем самым создавались экологические катастрофы, отравлялась Европа.
Изначально Сербия отказалась присоединяться к антироссийской истерии, «при которой отнимается собственность граждан и самой России, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников».
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление.
Эксперты назвали способы обойти санкции США против золотовалютных резервов России
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Если США введут санкции против накопленных Россией в резервах золота, то продавать золото в обмен на валюту станет сложнее. Однако у ЦБ РФ будут возможности для обхода санкций, рассказали эксперты.
На 1 февраля в резервах ЦБ РФ было монетарное золото на 132 млрд долларов, оно расположено на территории России. «Формально Банк России может пользоваться этим золотом, но фактически его использование вне страны уже затруднено из-за опасений покупателей относительно возможных вторичных санкций», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Сенаторы США обсуждают с Минфином США блокировку золотого резерва России, сообщил новостной портал Axios. Доллары и евро в резервах уже заблокированы. По оценке российского Минфина, заморожено примерно половина или 300 млрд долларов из 640 млрд долларов, которые РФ накопила в ЗВР.
Теперь США хотят ввести вторичные санкции в отношении американских компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.
«Если эти санкции будут введены, то продавать золото в обмен на валюту российскому Центробанку станет еще сложнее. Хотя если санкции будут относиться только к американским компаниям, то останется возможность продавать золото другим государствам и компаниям, например, Китаю, Индии, Турции и другим. Но ликвиднось этих запасов будет снижена из-за угрозы вторичных санкций. ЦБ РФ, скорее всего, сможет использовать золотой запас как обеспечение для своп-линий, например, в китайских юанях», – считает Беленькая.
Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» считает, что в случае необходимости Россия может проводить операции с золотом непрозрачно и не на открытом рынке, чтобы обойти санкции. «Пример Венесуэлы в 2019 году показывает возможность успешной реализации золотых резервов в обход ограничений», – говорит он.
Что касается внешних долгов, то Россия, вероятно, в дальнейшем будет погашать и обслуживать свой внешний долг в рублях, такая возможность уже предусмотрена указом президента РФ, указывает Беленькая.
СМИ: Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил своего коллегу не вводить санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Отмечалось, что просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией. Предполагалось, что США готовили против бизнесмена санкции наряду с Великобританией и Евросоюзом.
«Мы не собираемся раскрывать содержание частных разговоров между президентом Байденом и президентом Зеленским», – заявила «The Wall Street Journal» Эмили Хорн, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает ТАСС.
Напомним, Великобритания 10 марта расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Им запретили въезд в страну, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.
Эксперт: Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы
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Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы.
«Если и был политик, олицетворявший собой процесс расширения НАТО, то это Мадлен Олбрайт, госсекретарь на втором сроке Билла Клинтона. Не только потому что вступление в альянс бывших соцстран началось именно при ней. Уроженка Праги, политэмигрантка, дама-дипломат, твердо проводившая линию на воплощение в жизнь идеи «конца истории». Идеальный типаж «однополярного момента». Ее не стало сегодня в возрасте 84 лет. Она дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Накануне в возрасте 84 лет умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Напомним, в июне 2018 года экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что американцам не следовало заявлять о своей победе в холодной войне.
МИД передал посольству США ноту со списком высылаемых дипломатов
Министерство иностранных дел передало посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых из России американских дипломатов, объявленных персонами нон грата.
«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», – говорится в сообщении на сайте МИДа.
В ведомстве заявили, что американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что 12 российских дипломатов из постоянного представительства России при ООН якобы занимались разведывательной деятельностью. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя назвал подобные утверждения лишь предлогом для высылки.
Лавров: США невыгодно быстрое окончание конфликта на Украине
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Соединенным Штатам выгодно, чтобы российско-украинские переговоры продолжались как можно дольше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Трудно избавиться от впечатления, что Киев держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов и наших, и западных, то американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
По его словам, страны Запада высказывают провокационные заявления, чтобы на Украину поставляли советские истребители МиГ из Восточной Европы и американские ПЗРК Stinger.
Эти вооружения, подчеркнул Лавров, представляют собой «колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе».
«Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий», – предположил министр.
Он объяснил, что переговоры с Киевом проходят тяжело, поскольку украинская сторона регулярно меняет позицию. «Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», – приводит слова главы ведомства ТАСС.
Вместе с тем Москва не против посредничества Запада на Украине, пояснил Лавров.
«Западные страны стремятся сыграть посредническую роль – мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться», – сказал он.
Ранее в Кремле оценили идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу компромиссов с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками США.
Стало известно о создании США группы по разработке плана на случай применения Россией ядерного оружия
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Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие. При этом чиновники из группы такую вероятность развития событий оценивают как малую.
Согласно утверждениям должностных лиц, пишет газета, так называемая группа «Тигр» изучает ответы и на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью, которая предназначается Украине, на территории стран НАТО. Чиновники также пытаются определить, как Вашингтону следует отреагировать на «распространение» военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку украинских беженцев, передает РИА «Новости».
Документ о создании группы был подписан помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном через четыре дня после начала спецоперации России на Украине. Отмечается, что «Тигр» уже сыграл «центральную роль» в разработке «методичек» по введению санкций против РФ, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Однако чиновники полагают, что вероятность применения РФ ядерного оружия мала.
По данным газеты, «Тигр» также пытается определить грань, пересечение которой может побудить альянс применить военную силу на Украине. Однако, как отмечает издание, между Белым домом и Пентагоном возникла напряженность по поводу того, каким объемом подробностей о военном планировании минобороны готово поделиться с чиновниками из группы.
Салливан также сформировал команду должностных лиц, которая занимается рассмотрением «долгосрочных возможностей», которыми могут воспользоваться США для «улучшения своего геополитического положения». Ряд чиновников предупреждают, что пока слишком рано говорить о том, как скажется спецоперация на позициях Москвы в мире.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала CNN, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.
Напомним, в понедельник российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия. Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны.
США пригрозили «наказать» Китай за поставку в Россию чипов
Соединенные Штаты запретят компаниям из Китая использовать американское программное обеспечение в случае поставок чипов из КНР в Россию в обход американских санкций, заявила глава американского минторга Джина Раймондо.
«Если мы обнаружим, что они продают чипы России, то мы в сущности сможем закрыть их, отказав им в использовании программного обеспечения. Мы абсолютно готовы сделать это», – приводит слова Раймондо РИА «Новости».
Как подчеркнула министр торговли США, Вашингтон готов «наказать» любые компании из любой страны, которые попытаются нарушить меры экспортного контроля, которые были введены в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
В прошлую пятницу состоялись переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли о намерении заставить Китай повлиять на позицию России по спецоперации на Украине.
В тот же день представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Ранее Китай выступил против антироссийских санкций. Китайцы ответили на угрозы «наказать» Пекин за помощь Москве.
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В Китае осудили США за двуличие в отношении России
Соединенные Штаты не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, говорится в статье, опубликованной в китайском издании South China Morning Post.
Как отмечает в статье обозреватель издания, вторжение американских войск в Ирак было вопиющим нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион. «Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества», – приводит текст статьи издания РИА «Новости».
Обозреватель заметил, что попытки США обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома. «Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как «изгоев», а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости», – заключил автор издания. Публицист призвал США не считать себе «супергероем», который пытается «спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями».
Ранее американские издание Politico сообщало, что прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине.
Напомним, в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20), ни одна из стран – участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда.
«Мадлен Олбрайт, госсекретарь США, идеолог бомбардировок Белграда. Умерла вчера, накануне очередной годовщины своих балканских свершений», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что «не только бомбардировки сербов записаны в ее актив», рассуждая о том, «под какими санкциями была Олбрайт».
«Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский «президент» Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово», который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы», – отметила представитель МИД.
Бывшая госсекретарь США умерла в возрасте 84 лет.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы. «Уроженка Праги, политэмигрантка, дама-дипломат, твердо проводившая линию на воплощение в жизнь идеи «конца истории». Идеальный типаж «однополярного момента», – высказался он о ней.
В июне 2018 года Олбрайт заявила, что американцам не следовало заявлять о своей победе в холодной войне. В то же время она выразила уверенность, что российский президент намерен вернуть былое величие страны.
В ноябре 2016 года Олбрайт причислила агентство Sputnik и телеканал RT, которые она считает пропагандистскими СМИ, к главным средствам информационной войны, которых стоит опасаться западным странам.
В Минобороны заявили о готовности представить доказательства разработки США биопроекта «Ю-Пи-2»
Минобороны в ближайшее время представит документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2», о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, законтрактованная военным ведомством США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих.
Кроме того, Конашенков рассказал, что экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.
«Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Экспертами российских войск РХБЗ в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», – подчеркнул он.
Как ранее заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, опасность найденных на Украине лабораторий США заключается в том, что, основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, можно создать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны.
После этого на сайте ведомства был опубликован документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже российская сторона потребовала от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации не исключил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли затмить пандемию коронавируса.
США представят новый пакет санкций против физических и юридических лиц в России
Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Отмечается, что президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу обсудит события на Украине с партнерами по «большой семерке».
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В Госдуме ответили на угрозу Байдена ввести санкции против депутатов
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Санкции США против российских политиков – это знак качества, поэтому для меня персональные санкции Байдена ничего не изменят, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он отреагировал на планы США ввести санкции в отношении более 300 членов нижней палаты российского парламента.
«Я всегда считал без иронии, что вводимые в течение этих восьми лет санкции – это своеобразный знак качества, в том числе и для российских политиков. Поэтому внесение меня в какие-то дополнительные списки ничего не изменит», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Белик избран в Государственную думу от города Севастополь, поэтому к санкционным спискам привыкать ему не приходится. «Я нахожусь под санкциями с 2014 года за свое участие в событиях Русской весны, а Севастополь и Крым находятся фактически под двойными санкциями», – рассказывает депутат.
Вместе с тем, депутат не считает необходимым вводить аналогичные меры в отношении американских конгрессменов и сенаторов: «Россия уже ввела ответные санкции для США и западных стран, поэтому вводить персональные ограничения не так важно, наша страна не претендует на громкие заголовки в СМИ, в отличие от США, которые умудрились ввести санкции даже против первых лиц нашей страны».
Относительно призывов США исключить Россию из G20, Белик отмечает: «Штатам очень нравится подталкивать другие страны к противостоянию с Россией, а те же страны Европы, получается, пилят сук, на котором сидят».
«Текущая геополитическая ситуация далеко не типичная, весь мир претерпевает изменения. Россия после 26 лет членства покинула Совет Европы, ну а если наша страна не участвует в работе этой организации, то и не будет платить взнос. При этом Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. И кому от этого стало хуже? Эти деньги Россия направит на поддержку граждан и экономики в условиях санкций», – комментирует парламентарий.
Депутат уверен, что даже в этот непростой период у России достаточно много союзников. «Целый ряд государств поддерживают нашу страну, отказываются от санкций или занимают позицию нейтралитета, так что влиянию призывов США, которые берут на себя слишком много, подтверждены не все», – заключил Дмитрий Белик.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов нижней палаты российского парламента. Ожидается, что Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России в четверг в ходе визита в Брюссель.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел против России санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический, транспортный секторы, продукцию двойного назначения, экспортный контроль и финансирование, визовую политику. А также персональные санкции против руководства страны, сенаторов и депутатов.
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Новак объяснил рост цен на топливо в США
Запрет Соединенных Штатов на поставки российских нефтепродуктов привел к росту цен на топливо там на 19%, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.
«Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США. С начала года рост составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%», – цитирует Новака РИА «Новости».
Он указал, что США пытаются «переложить свои проблемы» по росту цен на Россию, но Россия никакого отношения к этому кризису не имеет.
Вице-премьер добавил, что Россия никогда не применяла энергетические ресурсы в качестве оружия, страна десятилетиями является надежным поставщиком на мировые рынки.
«Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года», – сказал Новак.
При этом топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России работает стабильно, не смотря на беспрецедентные санкции со стороны США и недружественных стран. Ряд иностранных компаний заявляют об отказе от работы в России или прекращении новых инвестиций в энергетические проекты.
«Несмотря на все сложности, проблемы и санкционные ограничения, хотел бы отметить, что в настоящее время топливно-энергетический комплекс России продолжает стабильно работать в штатном режиме. Осуществляется текущая добыча энергоресурсов, поставки на внутренний и мировые энергетические рынки», – сказал Новак.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
В Вашингтоне заявили, что не будут подключаться к переговорам России и Украины
США не намерены выступать в качестве посредника на переговорах России и Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы активно вовлечены в мониторинг продолжающейся дипломатической работы. Хотя США не планируют занять какую-то посредническую роль», – передает его слова РИА «Новости».
Салливан добавил, что для США «основной принцип – о будущем Украины, люди на Украине должны решать о любых соглашениях с РФ».
Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что переговоры России и Украины проходят ежедневно, следующие назначены на 24 марта.
МИД уличил США в кибератаках
Большинство кибернападений на Россию происходят из США, своими целями преступники избирают даже расположенные в РФ больницы и школы, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«Общеизвестно, что именно с территории США проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах. Большинство нападений на Россию также происходят из США. Только за последние полгода компетентные организации нашей страны направили порядка 500 уведомлений об источниках вредоносной активности на территории Соединенных Штатов. Жертвами подобной вредоносной деятельности становятся граждане нашей страны, не говоря уже о подрыве нормальной работы государственных учреждений, крупных компаний, финансовых институтов и СМИ. Своими целями преступники избирают даже больницы и школы в России», – цитирует ТАСС Сыромолотова.
По словам замминистра, спецслужбы США открыто занимаются шпионажем и различного рода диверсиями не только против геополитических противников, но и даже своих ближайших союзников.
По словам Сыромолотова, заявления президента США Джо Байдена о том, что Москва якобы готовит кибератаки на Вашингтон, объясняются истерией и приступом русофобии.
«В Вашингтоне не первый год раскручивают истерию вокруг неких замышляемых Россией злонамеренных кибердействий против США. Сейчас на фоне ситуации на Украине наблюдаем новый приступ русофобии», – сказал он.
«Мы неизменно открыты к профессиональному и деполитизированному диалогу с зарубежными партнерами, включая США, разумеется, строго на равноправной основе. Заделом для этого является принятая по инициативе России и Соединенных Штатов резолюция ГА ООН 76/19, закладывающая основы для становления прочной системы международной информационной безопасности», – добавил дипломат.
Сыромолотов напомнил, что именно России принадлежит лидирующая роль в международных усилиях по укреплению стабильности в информационном пространстве и запуску профильного переговорного процесса под эгидой ООН для формирования справедливого международно-правового режима.
«Главная задача – не допустить превращения ИКТ-среды в арену для межгосударственного противостояния и гарантировать использование этих технологий на благо развития всех государств», – подчеркнул замглавы МИД России.
Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что количество атак на Россию, в том числе в интернете, возросло тысячекратно.