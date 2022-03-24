В Сербии рассказали о бомбардировке НАТО химпредприятий

Войска НАТО в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия в 1999 году наносили удары по химическим предприятиям и вредным производствам, тем самым создавались экологические катастрофы, отравлялась Европа, заявила директор Института радиологии и онкологии Сербии Даница Груйичич.

Груйичич заявила, что «Североатлантический альянс не обращал внимания на жертвы среди мирного населения». Она напомнила о разговоре между экс-президентом Союзной республики Югославии Слободаном Милошевичем и финским дипломатом Марти Ахтисаари, «который сказал, что Белград сравняют с землей ковровыми бомбардировками», передает РИА «Новости».

«Если бы у нас была АЭС, они бы точно нанесли по ней удар, потому что нападали на все, что находится в списке опасных для окружающей среды объектов. Они знали, что на всяком нефтеперерабатывающем, химическом предприятии устроят локальную экологическую катастрофу, и делали это намеренно», – подчеркнула директор Института радиологии и онкологии Сербии.

Доктор напомнила, что официально авиацией НАТО на Сербию было сброшено 15 тонн обедненного урана, но «никто не знает, сколько его было на самом деле и никогда не узнает».

«Мы выступили с инициативой, чтобы математически точно были установлены не только медицинские, но и экологические последствия. Данные, которые мы получили, через расчеты на основании метеоусловий в то время – вся Европа была загрязнена. Европейцы, которые радовались бомбам над Белградом и Сербией, также были заражены и не знают, чем тогда дышали, что ели и пили», – указала она.

Напомним, в Сербии 24 марта вспоминают трагические события с началом бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. Применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что теперь Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тыс. новых выявляемых раковых больных ежегодно.

Ранее Сербия отказалась присоединяться к антироссийской истерии, «при которой отнимается собственность граждан и самой России, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление.