Глава МОК пообещал решить «дилемму» с отстранением россиян

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица Софья Великая сообщила, что президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время конференц-связи со спортсменами назвал решение об отстранении российских атлетов дилеммой и заявил, что в дальнейшем организация будет решать, как с ней быть.

В среду состоялось онлайн-заседание с участием Баха, комиссии спортсменов МОК и членов комиссий спортсменов национальных Олимпийских комитетов.

«Нарушены все права человека и Олимпийская хартия. Весь год мы были на связи с коллегами из-за рубежа, нас слышали. Единственный минус – когда МОК наложил санкции, нас не подключили к обсуждению ситуации. Вчера был конференц-колл с Бахом. Там же были спортсмены всего мира, и у меня была возможность лично Баху озвучить все наши проблемы. Все, что происходит сейчас, нарушает наши права и может привести к более серьезным последствиям и исчезновению олимпийского движения. Бах ответил, что для них это дилемма, потому что им тяжело было нас отстранять. В дальнейшем они будут решать, как быть с этой дилеммой», – передает РИА «Новости» слова Великой в ходе расширенного заседания комиссии спортсменов ОКР с представителями общероссийских спортивных федераций и комиссии спортсменов НОК Белоруссии.

«Во время связи многие спортсмены выступили за наше возвращение. Вокруг нас хаос, но спорт всегда выручал. Надеюсь, нас другие коллеги тоже услышат и будут поддерживать», – добавила двукратная олимпийская чемпионка.

Ранее Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

До этого Бах объяснил отстранение российских спортсменов «мировой реакцией».

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.