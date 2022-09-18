Песков: Санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая

Вторичные санкции имеют свое негативное воздействие на российско-китайские отношения, но они не способны оказать значительное влияние, сообщил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют свое негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком «плюс» в плане роста», – ответил Песков на вопрос о перспективах сотрудничества Китая с Россией в условиях угрозы американских санкций, передает РИА «Новости».

В целом он подчеркнул, что «скачок в развитии двусторонних отношений [России и Китая], товарооборота значительный – это здорово».

Ранее Песков заявил, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.

Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.

Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».