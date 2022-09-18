Орбан предупредил Украину о потере половины территорий

Украина может потерять значительную часть своих земель, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии «Фидес – Венгерский гражданский союз».

«Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Nepszava.

Кроме того, он возложил вину за полномасштабные боевые действия на Запад. «Конфликт на Украине был бы локальный, но вмешался Запад и сделал его глобальным», – отметил премьер.

Так же Орбан раскритиковал санкции ЕС против России и назвал их выстрелом себе в ногу. «Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности», – заявил премьер Венгрии.

Он добавил, что выступит против продления антироссийских санкций.

Ранее Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.

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