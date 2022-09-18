Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур перед первым за полтора года полетом американского астронавта на российском корабле, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле «Союз» – это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что 18 сентября участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс.

«Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 07.30 по местному времени. Сейчас она установлена в стартовую систему и сведены колонны обслуживания», – говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

Первый старт в рамках соглашения «Роскосмоса» и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября. Ракета «Союз-2.1а» запустит к Международной космической станции корабль «Союз МС-22», в экипаж которого вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.

Третьего октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon. На нем на МКС отправятся астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.

Напомним, в июле замруководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл заявила, что США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС).