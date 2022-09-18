Темпы закачки газа в ПХГ Европы снизились до минимумов с весны

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), которая представляет интересы европейских операторов газовой инфраструктуры. При этом темпы заполнения ПХГ замедлились к середине сентября.

Запасы газа в хранилищах Европы на 16 сентября выросли до 85,3% – на 1,28 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 91,85 млрд куб. м газа, передает ТАСС.

Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022–2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября – чуть более 83 млрд куб. м (77,28%).

Однако средние темпы заполнения ПХГ в сентябре – минимальные с весны (лишь около 0,31 п. п. в сутки). Если в ближайшее время темпы закачки сохранятся на таком уровне, то показателя запасов в 90% удастся достигнуть в начале октября.

При этом Газпром ранее предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода.

Наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 98,7% соответственно). Также в числе лидеров по уровню запасов Франция (95,07%), Дания (94,24%), Швеция (90,81%) и Германия (89,33%). ПХГ Испании наполнены на 87,45%, Италии – на 87,18%, Нидерландов – на 86,01%, Чехии – на 83,68%, Словакии – на 83,77%, Бельгии – на 83,5%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ – Латвия (51,59%), Болгария (69,29%), Венгрия (68,98%), Австрия (73,22%) и Румыния (80,46%).

Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) по нынешним сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России. Так, средняя цена газа в Европе в июне составила около 1 тыс. 240 долларов за 1 тыс. куб. м, в июле – порядка 1 тыс. 850 долларов, а в августе – уже 2 тыс. 515 долларов. В пике же цена газа в предыдущем месяце росла до 3 тыс. 541 долларов впервые с начала марта, приблизившись к историческому рекорду. С начала сентября средняя цена держится на уровне около 2 тыс. 230 долларов.

Между тем ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, уже начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».

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