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Нуланд рассказала о новом после США в России
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Белый дом объявит о назначении нового посла США в России в следующий вторник, эту должность впервые займет женщина, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
«Я подожду, когда Белый дом официально объявит его в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. Это тоже прекрасно», – цитирует ТАСС Нуланд.
Ранее источники телеканала CNN сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России.
Трейси уже работала в России – с 2014 по 2017 год она была заместителем Джона Теффта, который в те годы был послом Соединенных Штатов в России. Если ее кандидатура будет одобрена, то она станет первой женщиной на посту посла США в России. Трейси является послом Соединенных Штатов в Армении с 2019 года.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
В Кремле усомнились, что с новым послом Соединенных Штатов в Москве можно связывать какие-то надежды.
Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов
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Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.
В феврале объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.
В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).
Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Напомним, в августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах»
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег от поставок Украине ракет, способных поразить российские города, а также заявил о необходимости выкинуть на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах».
Антонов выразил озабоченность в связи с тем, что «Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км», передает РИА «Новости».
По его словам, «если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города», объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Посол указал, что украинские войска регулярно «нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины». «Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике», – заявил он.
Как подчеркнул Антонов, «если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их» и против территории России, а «подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние».
Антонов считает, что «науськивание Вашингтоном Киева против России» – «очевидный факт». Если США «удовлетворят все безумные запросы» Киева, это «не приведет к реальным переменам на фронтах», заверил он, добавив, что «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».
При этом посол подчеркнул, что «речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении», поскольку «никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям». Антонов сказал, что США «все больше втягиваются в пучину украинского кризиса», а также «подстрекают партнеров по альянсу».
Антонов указал, что «никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет», если они и звучат, «то либо шепотом, либо сквозь зубы», зато громко звучат призывы «больше оружия, бить сильнее по союзным войскам».
«Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», – сказал посол.
Он заявил, что Россия в ответ должна «продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач». «Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет», – сказал он. Дипломаты также продолжат работу, «несмотря на угрозы и провокации», заявил Антонов. «Задача – добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах», – сказал Антонов.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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CNN: Байден планирует назначить послом США в России Линн Трейси
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.
По его сведениям, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси и она уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование, передает ТАСС.
Трейси уже работала в России – с 2014 по 2017 год она была заместителем Джона Теффта, который в те годы был послом Соединенных Штатов в России. Если ее кандидатура будет одобрена, то она станет первой женщиной на посту посла США в России. Трейси является послом Соединенных Штатов в Армении с 2019 года.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
США потребовали от России немедленно принять предложение по обмену заключенными
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это сегодня же, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который, по утверждению СМИ, посетил Москву и провел здесь ряд встреч, не был ни на каких переговорах в Кремле.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
Кадыров отреагировал на введение санкций США против своих детей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Минфина США о введении санкций в отношении членов своей семьи и призвал власти Соединенных Штатов ввести рестрикции в отношении всех 14 своих детей, младшим из которых по пять лет.
«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Объяснить упертое желание Минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», – отметил Кадыров.
«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась. Мы уничтожили этих шайтанов. А от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка», – подчеркнул глава республики.
«Теперь с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли. Милости просим: в пух и прах разнесем внедренную нацистскую идеологию и переплавим западное оружие в прочные чугунные памятники братским народам», – заявил Кадыров.
«А чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение – это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», – подчеркнул глава республики.
Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Захарова оценила желание США «отстыковать» Центральную Азию от России
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«Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании «отстыковать» Центральную Азию от экономики России.
«Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика», – подчеркнула собеседница.
Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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Россия обвинила США в попытке обосновать кражу авуаров Венесуэлы
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Соединенные Штаты предпринимают попытки юридически обосновать хищение авуаров законного правительства Венесуэлы, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с выступлением помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса на слушаниях в Сенате США.
«Обратили внимание, что в ходе слушаний в Сенате 15 сентября зам.госсекретаря по Западному полушарию Б.Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой. При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из «венесуэльского кризиса» путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», – отмечается в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства России в США.
«Одновременно, продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции) Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать «заморозку» (а по сути – кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», – выразили возмущение российские дипломаты.
Как подчеркнули в посольстве, «секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны», что было признано Главным контрольным управлением (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США).
«В общем, на венесуэльском направлении США комбинируют методы экономического удушения и цветных революций. Россия, как и прежде, развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе с опорой на проверенные временем узы дружбы. Готовы и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее конституции», – заключили в диппредставительстве.
Напомним, в начале августа Каракас обвинил Британию в желании присвоить золото Венесуэлы. В июле 2021 года в МИД России напомнили, что Британия до сих пор незаконно удерживает миллиардные активы Венесуэлы и Ливии.
Пелоси пожелала России страданий
Россия должна страдать от санкций, введенных западными странами, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
«Для этого (прекращения огня на Украине – прим. ВЗГЛЯД) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», – цитирует Пелоси РИА «Новости».
Она указала, что Россию также нужно лишать замороженных активов и направлять их на восстановление Украины, поскольку для этого «потребуется много денег».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит.
Байден ответил на вопрос об ответе на ядерный удар России по Украине
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В случае применения химического или тактического ядерного оружия на Украине России грозят международные последствия, заявил президент США Джо Байден.
В ходе интервью телекомпании CBS Байдену задали вопрос о том, каковы будут последствия якобы возможного применения Россией химического или тактического ядерного оружия на Украине, какова будет реакция США. «Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет [наш] ответ», – приводит ответ главы Белого дома ТАСС.
Главу администрации США также спросили о том, что бы Байден сказал президенту России Владимиру Путину, «если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия» на Украине. «Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», – сказал в ответ Байден.
Накануне в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается.
США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщают американские СМИ.
Соединенные Штаты не хотят отдавать Украине эти ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 километров, это даст возможность нанести удар по территории России, что приведет к эскалации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
К текущему моменту максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
США захотели «отстыковать» Центральную Азию от российской экономики
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Целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.