Нуланд рассказала о новом после США в России

Белый дом объявит о назначении нового посла США в России в следующий вторник, эту должность впервые займет женщина, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

«Я подожду, когда Белый дом официально объявит его в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. Это тоже прекрасно», – цитирует ТАСС Нуланд.

Ранее источники телеканала CNN сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России.

Трейси уже работала в России – с 2014 по 2017 год она была заместителем Джона Теффта, который в те годы был послом Соединенных Штатов в России. Если ее кандидатура будет одобрена, то она станет первой женщиной на посту посла США в России. Трейси является послом Соединенных Штатов в Армении с 2019 года.

4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.

В Кремле усомнились, что с новым послом Соединенных Штатов в Москве можно связывать какие-то надежды.