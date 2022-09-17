В Москве нарисовали граффити в поддержку российских военных

На Садовом кольце в столице появилось гигантское граффити в поддержку российских бойцов, принимающих участие в специальной операции на Украине, сообщили в движении «Катюша».

На граффити запечатлены трое военнослужащих разных национальностей, источником для вдохновения рисунка послужила картина «Богатыри» художника Виктора Васнецова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Все нации, населяющие Россию, сегодня объединяются и становятся русским воинством. Русской армией. Оригинальный эскиз граффити разработали и выполнили художницы движения. Это – подарок и посвящение русскому воинству от женского движения «Катюша», – рассказала представительница движения из Москвы Ольга Фридман.

«За летним отдыхом многие, похоже, забыли о том, что на освобожденных территориях каждый день наши бойцы сражаются за мир, защищают нас. Прямо сейчас нам напомнили об этом противники. Напомнили жестко», – сказала участница движения из Петербурга Александра Браташова.