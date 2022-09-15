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Путин и Эрдоган провели переговоры «на ногах»
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президенты поучаствовали в церемонии посадки деревьев, в этот момент они перевели переговоры «на ногах», передает РИА «Новости».
В пятницу оба лидера намерены провести полноценные переговоры, они должны оценить реализацию «зерновой сделки».
Официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
На прошлой неделе президент Владимир Путин называл очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также отмечал, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин прибыл в Самарканд
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Российский президент Владимир Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщают информационные агентства.
Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов – усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС, передает РИА «Новости».
Путин примет участие в заседании лично впервые за три года. В четверг он проведет встречи с иностранными лидерами в двустороннем и многостороннем форматах. В частности, Путин пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и китайским лидером Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Также на четверг запланирован трехсторонний саммит Россия – Монголия – Китай с участием глав государств. В пятницу пройдет заседание Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах.
Кроме того, в пятницу Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой правительства Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в двустороннем формате. По завершении всех мероприятий запланировано общение Путина с представителями российских СМИ.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС.
Путин: Газпром завершает проработку проекта газопровода в Китай через Монголию
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Компания «Газпром» завершает проработку деталей проекта строительства газопровода «Союз Восток», сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ – КНР – Монголия, где он встречался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
«В настоящее время Газпром завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в Китай и Монголию.
«По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% – до 5,2 млрд киловатт», – сказал глава государства.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Путин допустил поставки газа из России в Пакистан
Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан – и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передает его слова РИА «Новости».
«Конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил Путин.
Он также отметил, что Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», – сказал глава российского государства.
Напомним, в мае 2021 Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.
Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира
Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде.
«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – передает ТАСС слова Путина.
Также глава России заявил, что ШОС важно укрепить свою роль как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Он указал на очный формат проведения ШОС впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса.
Ранее Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.
Вучич похвастался перед оппозицией Сербии орденом от Путина
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.
В Скупщине проходит заседание по ситуации в Косово. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте свыше 10 часов, в среду – около 13 часов. Обращаясь к депутатам-традиционалистам, которые «читают ему патриотические лекции» и говорят «об отношениях» с Россией и Китаем, Вучич заявил, что именно он, а не оппозиционеры, установил «наилучшие отношения» с Москвой и Пекином.
«Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», – приводит РИА «Новости» слова Вучича.
«А теперь подумайте, можете креститься сколько хотите, это единственное, что вам остается, потому что вы нам чудесно представили свою программу», – заявил Вучич, добавив, что Путин дал ему, а не оппозиционерам «высочайшую награду после Николы Пашича». При этом Вучич сказал, что оппозиционеры «ссылаются на Владимира Путина», а сам президент Сербии – «на сербский народ и граждан Сербии».
Напомним, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия. Вучич резко отреагировал на слова Эскобара.
США и ЕС собрались надавить на банки Турции из-за системы «Мир»
США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, речь идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир», пишет The Financial Times.
По информации издания, США сосредоточат внимание на турецких банках, которые были интегрированы в российскую платежную систему «Мир», передает ТАСС.
Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций, говорится в статье.
Ранее в четверг сообщалось, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Еще в мае Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Это произошло после того, как в марте платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.
Гуттериш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались ситуация вокруг Запорожской АЭС, экспорт российских удобрений и организация миссии по установке фактов обстрела украинскими силовиками СИЗО в Еленовке (ДНР).
«В последний раз я разговаривал с президентом Путиным этим утром, поэтому пришел поздно на конференцию. Мы говорили о продовольственной сделке, о ее продлении. Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю», – сказал он на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
Также он добавил, что обсудил с Путиным «работу миссии в Еленовке, необходимость обеспечения ее беспрепятственной работы. С российской стороны препятствий не будет».
В воскресенье утром последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.
Путин: Россия рада скорому присоединению Ирана к ШОС
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Россия очень рада присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для завершения этого процесса осталась формальность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.
«Как мы с вами и договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали вашу заявку, осталась последняя формальность. Это действительно формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной, большой и авторитетной международной организации», – приводит его слова ТАСС.
«И мы этому очень рады», – подчеркнул президент России.
Он также заявил, что Россия и Иран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были определены за предыдущие годы.
Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран завершают подготовку большого договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства.
Между тем в четверг Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий этой стране путь в членство организации.
Путин посмертно наградил погибших сотрудников посольства России в Кабуле
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников российского диппредставительства в Кабуле, погибших при теракте 5 сентября.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что специалист-эксперт Адыгжы Кужугет и второй секретарь посольства Михаил Шах награждены «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии погибли. Террористическая группировка «Исламское государство*» (террористическая организация, запрещена в России) взяла ответственность за теракт.
Платежная система «Мир» объяснила ситуацию с работой карт в Турции
Карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, в случае оплаты картами подсанкционных банков, сообщил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора карт «Мир».
«Карты «Мир» работают в Турции в штатном режиме. Платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации», – сказал он РБК.
«Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам», – добавили в НСПК.
На сайте платежной системы «Мир» указано, что снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах турецких банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, Halkbank.
В Ассоциации туроператоров отметили, что сообщения об отказе в обслуживании карт «Мир» в отелях Турции относились к картам, выпущенным Сбербанком, который находится под блокирующими санкциями США и Европы. «В опрошенных принимающих компаниях российских туроператоров ничего о неких «указаниях ЦБ или государственных решениях» в Турции, которые могли бы положить конец приему карт «Мир» в стране, не знают», – подчеркивают в АТОР.
Ранее в четверг сообщалось, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждалось, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
В тот же день в газете The Financial Times вышла статья о том, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, речь идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир», сообщалось в публикации.
Еще в мае Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Это произошло после того, как в марте платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.
Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году
Торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 млрд долларов. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», – сказал глава российского государства на полях саммита ШОС в Самарканде, передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что по итогам 2022 года товарооборот между странами покажет рекорд, а в близкой перспективе годовой товарооборот достигнет 200 и более млрд долларов.
Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.
Путин назвал важным переход на национальные валюты в расчетах с Китаем и Монголией
Президент России Владимир Путин призвал во всех возможных сферах переходить на национальные расчетные системы в торговле с Китаем и Монголией, об этом он заявил на трехсторонней встрече с лидерами этих стран на полях саммита ШОС в Самарканде.
«Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трех наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчетах», – цитирует его ТАСС.
Он заметил, что ранее на двусторонней встрече с Си Цзиньпином они с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%.
«В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», – подчеркнул Путин.
Напомним, российский Газпром и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.
Путин и Эрдоган решили оценить эффективность зерновой сделки
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в пятницу обсудят реализацию зерновой сделки и оценят ее эффективность, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли измениться зерновая сделка. Пескова спросили об этом в преддверии переговоров Путина с Эрдоганом, запланированных на пятницу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает ТАСС.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
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Путин: Россия твердо придерживается принципа «одного Китая»
Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.
«Твердо на деле придерживаемся принципа «одного Китая». Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», – цитирует российского лидера ТАСС.
Путин и Си Цзиньпин проводят двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В нынешнем году это вторая личная встреча лидеров. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, такой контакт имеет особое значение с учетом ситуации в мире.
Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. В частности, будут предметно рассмотрены пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановление и укрепление прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов.
Особое внимание на встрече планируется уделить ситуации на Украине.