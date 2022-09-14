Коллеги поделились воспоминаниями о Сунгоркине

Настоящий профессионал, шел в ногу со временем, патриот своей страны, для сотрудников был, как отец родной – коллеги поделились воспоминаниями и выразили соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«Ушел из жизни главный редактор одного из самых популярных российских изданий – «Комсомольской правды» – Владимир Сунгоркин. Он пришел в «Комсомолку» со студенческой скамьи. И десятки лет не расставался с любимой газетой», – заявил гендиректор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, слова которого приводятся в Telegram-канале компании.

По словам Жарова, именно при Сунгоркине издание превратилось из рупора Ленинского комсомола в любимую газету миллионов читателей разных поколений, вышло в интернет и радиоэфир.

«Настоящий профессионал, всегда шедший в ногу со временем и отвечавший за свои слова и поступки. Патриот своей страны, много сделавший для ее процветания. Искренние соболезнования всему коллективу «Комсомольской правды», семье и всем, кто знал Владимира Николаевича», – отметил Жаров.

«Скончался главред «КП» Владимир Сунгоркин. Талант. Очень хороший человек. Большой профессионал. Настоящий товарищ. Скорбим», – написал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Бывший главред газеты «Комсомольская правда» Валерий Cимонов признался, что известие о смерти его преемника Владимира Сунгоркина стало для него ударом.

«Я не буду комментировать. Для меня это ошарашивающая новость. Удар. Сейчас я не могу ничего говорить. Извините», – заявил Симонов «Газете.Ru»

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая рассказала, что Сунгоркин был понимающим и всегда готов был выслушать сотрудников. Она отметила, что для сотрудников он был «как отец родной».

«Всегда мог выслушать, сейчас ситуация в мире везде такая сложная, поэтому он никогда не мазал никого какими-то красками: ты плохой, ты хороший. Он такой был очень понимающий человек. Я не знаю даже, как дальше редакция останется без него. Потому что он был столпом этого издания. Я знаю, что он очень любил походы и любил ездить по России, каждое лето и несколько раз в год он выезжал. Человек сам с Дальнего Востока родом, он действительно очень любил природу нашу северную. У него собранная была компания друзей, коллег, они сплавлялись по рекам», – рассказала журналист «Газете.Ru».

По словам Карпицкой, Сунгоркин был на Дальнем Востоке со своими коллегами, подробности ей неизвестны.

«Сейчас Владимир Николаевич на Дальнем Востоке был, где это случилось. Подробностей мы пока никаких не знаем. Он там тоже был с нашими коллегами. Мы все, конечно, в шоке полном. Я вообще сижу плачу и не знаю, как мы дальше-то будем. Мы все осиротели. Замечательный человек», – заключила она.

По словам главного редактора «Российской газеты» Владислава Фронина, Владимир Сунгоркин являлся своеобразным мостом между прежним поколением газеты и молодыми журналистами.

«Для меня Володя Сунгоркин – это последний главный редактор «Комсомольской правды»... Володя был хранителем лучших традиций «Комсомольской правды», той, что начиналась еще в 20-м веке», – приводит РИА «Новости» слова Фронина.

Он также вспомнил, как начинал работать с Сунгоркиным.

«Мы начинали с ним вместе в отделе рабочей молодкжи. Я был корреспондентом, а он был у меня практикантом. Я послал его в первую командировку в Подмосковье», – поделился главный редактор «Российской газеты».

Фронин отметил, что смерть Сунгоркина – большая потеря для российской журналистики.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, умершего на 69-м году жизни.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в командировке в Приморском крае. Ему было 68 лет. Редакция «КП» в настоящее время занимается доставкой тела Сунгоркина в Москву.