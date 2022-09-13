Детский омбудсмен Татарстана увидела в питомцах угрозу демографии страны

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец увидела в раздаче бездомных животных «угрозу» демографической безопасности страны.

По мнению детского омбудсмена, призывы брать животных из приюта являются ни чем иным как пропагандой чайлдфри.

«Вот, представьте, на кого направлена эта реклама? Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице. У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья – это лучшее место на свете», – приводит ее слова «Ридус».

По убеждению Волынец, домашних питомцев молодые люди должны заводить только после того, как официально зарегистрировали семью, и произвели на свет потомство. Только при соблюдении этих условиях следует думать о животных.

«Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним «мой мальчик», «моя девочка», «сыночек», «доченька» и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать «сынок» или «доченька»? Или кошку?», – задалась вопросом омбудсмен.

На прошлой неделе в Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды «чайлдфри» среди несовершеннолетних. Авторы полагают, что такая идеология идет вразрез с традиционными семейными ценностями.