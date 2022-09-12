Москве пообещали заметное потепление

Температура 12-16 градусов тепла ожидает москвичей с понедельника по среду, с четверга потеплеет до +15-20 градусов. В то же время всю рабочую неделю прогнозируются облачность и небольшие дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15-20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь. Аналогичная погода будет в пятницу и субботу», – цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в понедельник и вторник в столице прогнозируется 15-16 градусов тепла, облачно с пояснениями и местами небольшой дождь. В среду немного похолодает: температурный фон днем будет 12-14 градусов тепла, облачность и дожди сохранятся.

Метеоролог отметил, что хотя температура с четверга и будет выше нормы на 1-2 градуса, назвать этот период классическим «бабьем летом» сложно из-за облачности и осадков. «Метеорологи - это гуманные люди, они не настаивают на терминологии. Если москвичи ощущали «бабье лето» в выходные или будут ощущать в ближайшие дни, то мы вполне согласны», – добавил Вильфанд.

По его словам, дефицит осадков сформировался в Центральном и Южном федеральных округах за первую декаду сентября.

«В Центральном федеральном округе за первую декаду выпало всего лишь 15-18% в среднем от месячной нормы, а должно быть около трети. В Московской области выпало 13% осадков, в Калужской, Тульской, Орловской областях – меньше 10%. Очень засушливо в Курской области - там всего лишь 1 мм осадков», – сказал он.

По словам Вильфанда, в регионах Южного федерального округа, исключая Волгоградскую область, выпало 4-10% осадков от месячной за первые 10 дней сентября. «Это создает очень хорошие условия для уборки урожая. Для сева, конечно, пока не хватает, но время еще есть», – отметил метеоролог.

Ранее в понедельник синоптики пообещали москвичам холодную погоду. По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет плюс 9, ожидается небольшой дождь. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до 12 градусов. Ветер прогнозируется восточный, силой 3-4 м/с.