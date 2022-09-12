Конкурс на название сервиса Face Pay на русском языке запустили в Москве

Свои предложения по новому русскоязычному названию системы оплаты проезда Face Pay в Москве необходимо отправлять чат-боту Александре, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Мы объявляем конкурс на лучшее название сервиса Face Pay на русском языке. Отправляйте свои варианты чат-боту Александре с пометкой «Конкурс ДТ». Мы выберем пять самых интересных, а потом предложим пассажирам проголосовать за лучшее название на портале «Активный гражданин», – приводит ТАСС сообщение департамента.

Победителю конкурса подарят бесплатный проезд в городском транспорте в течение трех лет с помощью современного способа оплаты.

Сервис Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. 10 сентября 2022 года современный способ оплаты запустили на всех станциях Московского центрального кольца.

Также его планируют запустить в пилотном режиме в 2022 году на «Аэроэкспрессе», а в следующем году новую функцию протестируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). Кроме того, продолжается тестирование этой системы в наземном транспорте.

Ранее сервис по бронированию билетов Aviasales сменил название своего сайта на русскоязычное «Билетики».

До этого маркетплейс Wildberries сменил название сайта на «Ягодки». Однако позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции.