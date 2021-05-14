В Москве оценили результаты отмены турникетов в наземном транспорте

Инициатива отменить турникеты в наземном городском транспорте привела к росту числа безбилетников, при этом власти столицы надеются на сознательность жителей города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«К сожалению, несколько выросло количество безбилетников, но есть контролеры, и мы верим в сознательность москвичей», – цитирует РИА «Новости» Ликсутова.

По его словам, билетная выручка идет на обновление подвижного состава, на приобретение новых автобусов, трамваев, электробусов.

«Турникеты были сняты именно для повышения комфорта и удобства пассажиров, чтобы не стоять в очередях и быстро заходить и выходить из транспорта. На некоторых маршрутах теперь даже требуется меньше автобусов», – добавил заммэра.

Также он рассказал, что в этом году в метро Москвы планируют запустить оплату проезда с помощью лица или Face Pay. По его словам, уже несколько месяцев проходит тестирование системы на нескольких станциях московского метро.

«Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются. Как именно все происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», – добавил заммэра.

Он отметил, что Face Pay – это будет еще один удобный сервис для пассажиров, но не обязательный. «Какой способ оплаты они выберут – это их право. Наша задача – дать возможность выбора», – уточнил Ликсутов.

С 22 апреля контроль цифровых пропусков для передвижения по Москве стал почти полностью автоматизированным. Для проезда на городском транспорте можно использовать только электронные проездные карты, нарушителей пропускного режима на машинах будут фиксировать дорожные камеры наблюдения.