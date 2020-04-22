В Москве ввели автоматизированный контроль цифровых пропусков

Контроль цифровых пропусков для передвижения по Москве со среды, 22 апреля, стал почти полностью автоматизированным. Для проезда на городском транспорте можно использовать только электронные проездные карты, нарушителей пропускного режима на машинах будут фиксировать дорожные камеры наблюдения.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, то есть только электронные карты, передает РИА «Новости».

Номера электронных карт необходимо включить в уже полученные цифровые пропуска, получать новый цифровой пропуск не требуется. Внести изменения в действующий пропуск нужно не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы.

Напомним, ограничительные меры, которые приняли в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса, в том числе пропускной режим, продлены до 1 мая.

Во вторник сообщалось, что в Москве выявили 250 тыс. водителей без цифровых пропусков.

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