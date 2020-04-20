Пропускной режим в Москве решено продлить до 1 мая

Ограничительные меры, которые ранее приняли в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса, в том числе пропускной режим, будут продлены до 1 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин, на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«Мы считаем, что меры сдерживания и самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями (президента Владимира Путина, – прим. ВЗГЛЯД), необходимо продолжать. Принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим. На этой неделе мы вводим со среды автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков, карантинного режима на транспорте - как в метрополитене, в наземном общественном транспорте, на личных машинах. <...> Этого на этой стадии, мне кажется, достаточно», – цитирует градоначальника ТАСС.

Мэр добавил, что число выявляемых тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве стабилизировалось.

«В результате раннего выявления и лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается. <...> В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1 тыс. – 1,3 тыс. в сутки. Там нет взрывного роста. Это важнейшая история (о раннем выявлении и лечении, – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил мэр.

Президент Владимир Путин назвал задачи в связи с приближением пика заболеваемости коронавирусом.

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