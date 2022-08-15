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В Wildberries объяснили появление слова «Ягодки» на сайте
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Российский маркетплейс Wildberries прокомментировал якобы смену названия на русскоязычный вариант.
В компании заявили, что появление слова «Ягодки» на сайте – это часть рекламной кампании. Означает ли это смену названия бренда, в компании не уточнили.
«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» – это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Глава Минпромторга России и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме «Неделя российского ретейла 2022» в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями. Один из участников дискуссии обратился к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметив, что название ее компании тоже на английском языке, а не «Дикие ягоды». Бакальчук допустила возможность ребрендинга.
Ранее сообщалось, что сайт маркетплейса Wildberries все-таки изменил название на «Ягодки», в компании отказались от официальных комментариев.
Вернувшиеся с Украины морпехи США поддержали Россию
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В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат не верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган.
«Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», – передает РИА «Новости» слова Дугана.
При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными. «Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», – добавил он.
Ранее нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа заявила, что в Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни, и они страдают от «уникальных психологических расстройств».
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Украина провела переговоры с Британией об уничтожении Крымского моста
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Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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В России оценили переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста
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«Великобритания готова и дальше увеличивать объемы военной помощи Украине. Но воевать за чужие интересы, как это было во времена Крымской войны 1853-1856 годов, она не станет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Киеве сообщили, что провели переговоры с Лондоном об уничтожении Крымского моста.
«Подобный разговор действительно мог состояться. За счет того, что у Зеленского с Джонсоном очень теплые отношения, представители Киева и Лондона могли обсуждать положение дел на поле боя, а также дальнейшие планы ВСУ», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Эксперт предположил, что Британия даже заверила, что «не против такого развития событий». «Но было бы странно предполагать, что именно позиция Лондона станет решающим фактором, который определит стратегию Киева. В том числе стратегию целей для артиллерийских и ракетных ударов. Все же Британия не является непосредственным участником конфликта, да и основным источником помощи Украине ее назвать нельзя. Такие решения должны согласовываться с Вашингтоном. Так что к подобным заявлениям стоит относиться с должной долей скепсиса», – заметил собеседник.
«Однако в данной ситуации почти любые исторические параллели могут быть уместны, в том числе и Крымская война 1853-1856 годов. Но надо понимать, что Великобритания и при Джонсоне, и после него не готова стать полноценным участником конфликта. И это серьезное отличие сегодняшних реалий и ситуации XIX века, когда Британия была готова воевать за турецкие интересы в регионе. Сейчас такой готовности нет», – рассуждает политолог.
«Тем не менее военная помощь со стороны Лондона будет увеличиваться, будут появляться новые программы по переподготовке украинских военных, в том числе на британской территории. Но воевать Лондон не собирается. Едва ли в ближайшем будущем это положение может измениться», – заключил Кортунов.
Накануне стало известно о том, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
При этом с военно-технической точки зрения Крымский мост хорошо охраняется и защищается. Как писала газета ВЗГЛЯД, сам по себе мост – фундаментальное сооружение, которое можно уничтожить только ядерным ударом или выпустить по нему сотню мощных ракет и всеми попасть. Но это нереально из-за эффективной работы российских систем ПВО и ПРО.
Кроме того, ни один стратегический мост не является беззащитным. Например, от морских диверсантов мост защищен специальными отрядами и заграждениями, которые помешают диверсантам подобраться к мосту, заминировать его и взорвать. Также там есть береговая охрана. Все это вместе составляет систему защиты Крымского моста.
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В Словакии прокомментировали данные о передаче Украине МиГ-29
Братислава еще не приняла решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает издание Pravda.
По словам министра, самолеты находятся в аэропорту Слиач в центральной Словакии. «Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиафестиваль), – приводит его слова РБК.
По словам Надя, сейчас Братислава ведет переговоры с союзниками о том, что делать с машинами дальше.
Издание отмечает, что сообщения о том, что Словакия уже предоставила истребители Украине, начали появляться в некоторых СМИ и социальных сетях. В частности, телеканал RTV сообщал, что Словакия спишет МиГ-29 в конце августа.
Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров.
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Эксперт: Украина восемь лет не отключала Донецк от воды из-за Мариуполя
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Украинские власти восемь лет не отключали подачу воды городам Донбасса, находящимся под контролем Донецкой народной республики, из-за Мариуполя, рассказал один из чиновников ДНР.
«Здесь все намного проще и прозаичнее, чем можно подумать», – сказал один из чиновников ДНР, занимавшийся несколько лет проблемой поставок воды населению, специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в ответ на вопрос о том, почему водоснабжение Донбасса, уже прерывавшееся Киевом в середине 2010-х, тогда все же восстановили.
Эксперт предложил наглядно проиллюстрировать проблему и нарисовал схему водоснабжения городов Донбасса. По его словам, в марте при отступлении «укропы» взорвали дамбу и почти полностью спустили Червонооскольское водохранилище, регулирующее уровень воды в канале Северский Донецк – Донбасс, который питает основные города Донбасса: Горловку, Енакиево, Макеевку, Ясиноватую, Донецк и в конце канала контролировавшийся украинскими властями Мариуполь.
При этом он пояснил, что водозабор и насосные группы, которые до третьей декады февраля качали воду в канал, находятся в подконтрольных ВСУ Славянске и поселке Райгородок.
«Если бы мы тогда, в 2014-м [году], взяли Мариуполь, то весь стояк отключили бы еще тогда, а не во второй половине нынешнего февраля, – уверен чиновник. – А то есть любители подобных разговоров – что, зачем, да почему... Отрезали бы нам подачу воды восемь лет назад, и на этом все бы закончилось. А так мы худо-бедно продержались».
При этом в 2022 году украинские власти отключили Мариуполь и весь Донбасс от воды в 20-х числах февраля, хотя Мариуполь был освобожден только весной.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти ДНР решают проблему нехватки воды в Донецке и других городах Донбасса.
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Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам
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Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации.
«Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя zw9s.
«А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?», – поддержал nzjdMFpV.
«С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно», – добавил rrnsne2Nr.
«У него есть только эта футболка?» – спросил Profikommentierender.
«Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной», – отметил Arno42.
«Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже», – возмутился GvbR72.
«Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к «азовцам», которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», – заключили читатели.
Ранее Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.
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Саудовский принц вложился в три российские компании
Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 млн долларов в «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».
Компания сообщила в Twitter, что в феврале она вложила 1,37 млрд саудовских риялов (365 млн долларов) в американские депозитарные расписки «Газпрома» и примерно 196 млн (52 млн долларов) – в глобальные депозитарные расписки «Роснефти». Кроме того, она инвестировала около 410 млн риялов (109 млн долларов) в американские депозитарные расписки «Лукойла» с февраля по март, сообщает РИА «Новости».
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Ликвидирован один из «лучших украинских летчиков»
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Антон Листопад, которого на Украине считают «одним из лучших летчиков», ликвидирован в ходе специальной военной операции России, сообщили СМИ.
Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны.
«За несколько дней до гибели в День воздушных сил Украины он получил от президента орден «За мужество» III степени», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Думская» слова представителя госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Ивано-Франковской области Владимира Веркальца.
По информации издания, в 2019 году Листопад был признан «лучшим пилотом Украины».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Посол ЛНР: ВС Украины лишились предпоследней линии обороны в Донбассе
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«Теряя рубежи линии обороны, Украина рискует остаться без военной и материальной помощи западных кураторов, а также навлечь на себя более пристальный контроль за переданным ей вооружением», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно, что союзные силы освободили завод Knauf в Соледаре (ЛНР), а также прорвали линию защиты ВСУ в Угледаре (ДНР).
«Та ситуация, которую называли простоем или пробуксовкой, на самом деле была осознанным процессом по перемалыванию фортификационных сооружений и военно-технических возможностей ВСУ», – рассказал Мирошник.
«На сегодняшний день процесс перемалывания практически завершен на линии Северск – Соледар – Артемовск. После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление. Сейчас уже этого рубежа у них практически нет. Поступает информация о том, что из этих городов на последнюю линию рубежа, это Славянск – Краматорск – Дружковка, отводятся командные пункты, вывозится документация», – отметил собеседник.
«Достаточно серьезное продвижение в Соледаре и активная работа в Северске говорят о том, что сейчас наши подразделения доразбирают эту линию обороны. В дальнейшем украинские войска либо отведут свои силы, либо их туда вытолкают», – полагает Мирошник.
Как отметил дипломат, для президента Украины Владимира Зеленского в качестве первоочередного вопроса сейчас стоит политический. «Ему очень не хочется констатировать, что ВС Украины опять прогнули, что опять они потеряли свои рубежи обороны. Поэтому они сейчас будут пытаться затянуть время, чтобы придумать какое-то оправдание потери очередного рубежа обороны», – сказал он.
«В первую очередь это будет оправдание для западных партнеров Украины, которые дают деньги и вооружение. Они еще больше задумаются, стоит ли продолжать спонсорство. Оставляя рубежи, Украина рискует по двум направлениям: во-первых, ее могут отстранить от переговорного процесса по поставкам вооружений, а во-вторых, Вашингтон и Лондон могут начать еще пристальнее следить за тем, как Киев использует их оружие», – заметил Мирошник.
Комментируя прорыв обороны ВСУ на Угледарском направлении, Мирошник отметил, что «там еще идет процесс, идет работа». «В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – сказал он.
«Очевидно, что выбор направления отступления у ВСУ не сильно большой. С Угледарского направления они будут отступать на северо-запад, на свой последний рубеж, который пока в состоянии удерживать – это Славянск – Краматорск – Дружковка», – полагает собеседник.
«Морально-психологический настрой у украинских военных также очень слабый. Это логично, учитывая поражения на фронте. На них очень сильно давит все происходящее. Их насильственно мобилизовали и бросили на передовую, где они попали под шквал огня. Достаточно свидетельств, что они покидают позиции», – рассказал дипломат.
«При этом говорить о массовой сдаче бойцов ВСУ в плен пока сложно, поскольку сейчас не так много контактных боев. Чаще всего ВСУ попадают под огневой шквал, когда сдаться в плен невозможно, но по мере отработки и зачистки крупных городов число сдавшихся в плен будет расти. Главное, чтобы они получали эту возможность, поскольку у них с одной стороны заградотряды, а с другой – огневая линия, и чтобы сдаться в плен нужно еще добежать», – отметил он.
«А у наших ребят настрой боевой. Это видно по результатам – есть движение в Авдеевке, Угледаре, Соледаре, Северске, то есть продвижение идет по всей линии фронта. Это всегда вселяет уверенность в своих силах и в том, что мы дойдем до выполнения поставленной задачи», – резюмировал Мирошник.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Вместе с тем военкоры сообщили о том, что в Соледаре освобожден завод Knauf. Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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В Минске высказались о сотрудничестве с Западом
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной.
«Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», – заявил премьер телеканалу ОНТ, сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что за прошедшие полгода «экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 млрд долларов», и заметил, что это немало.
«Санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, они рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, (там призывают население) мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты... помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником», – заключил премьер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зависимость стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из России стала очевидной на фоне введенных ЕС санкций.
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Ростех начал серийное производство САО «Флокс» и «Магнолия»
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Ростех начал серийное производство новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия», сообщили в пресс-службе корпорации.
«120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха.
Там добавили, что САО «Магнолия» построено на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она также оснащена 120-миллиметровым орудием, сочетающим в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета.
По сообщению Ростеха, новые образцы техники «Уралвагонзавод» планирует представить в конце текущего года – начале следующего.
Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) анонсировал показ на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новых разработок – танков Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевой машины поддержки танков БМПТ-72.
Американский наемник по прозвищу Boneface рассказал о страхе Зеленского
Наемники из других стран, действовавшие на стороне ВСУ, оказались брошены украинским президентом Владимиром Зеленским на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку он их боится, заявил вернувшийся с Украины неонацист из США Кент Маклеллан, известный как Boneface.
Украинский президент Зеленский отправил иностранных наемников в «Азовсталь», чтобы достигнуть своих целей, заявил Маклеллан, передает ФАН.
«Зеленский бросил нас умирать. Он боится нас еще больше, чем русских. Я убежден в этом», – сказал он.
По его словам, он попал на Украину при содействии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
В понедельник Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Харьковской области более 150 наемных боевиков из Польши и Германии.
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Северск блокирован союзными войсками с трех сторон
Город Северск в ДНР, находящийся под контролем Киева, сейчас находится в блокаде со стороны союзных войск с трех сторон, сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос – через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас завершен «процесс перемалывания» на линии Северск – Соледар – Артемовск. «После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление», – указывал он.
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ВС России уничтожили на Украине более 100 наемников из Польши и Германии
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Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.
В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава 3-го батальона данного соединения.
В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье ДНР ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.
На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровки Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка ДНР, в городе Николаеве и Великомихайловке Днепропетровской области.
Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населенных пунктов Краматорск и Константиновка ДНР, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска ДНР.
Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артемовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новоселка, Крестище ДНР и Новоалександровка Херсонской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка ДНР, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области.
Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое ДНР», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили об уничтожении 2 тыс. украинских военных под Соледаром.
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