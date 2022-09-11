Соловьев напомнил американскую стратегию ведения войны и предложил «жестить»

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской. «Почему мы не хотим этого делать?» – задал вопрос телеведущий, выразив мнение, что «пора уже жестить!».

«Американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской. Американцы не случай перед тем, как ввести свои войска в Ирак, (…) провели мощнейшую военно-воздушную операцию с использованием авиации и ракет и практически полностью уничтожили все, что имело отношение к энергоснабжению (…) Сейчас американцы с радостью заявили, что поставляемые ими HIMERS(ы) нанесли удары по 400 важнейших объектов. При этом мы же хорошо понимаем, что это [были] отнюдь не военные [объекты]. То есть большая часть этих объектов – это то, о чем говорил сегодня [глава Донецкой Народной Республики] Денис Пушилин в своем обращении, когда он сказал, сколько ударов наносилось непосредственно по инфраструктуре только ДНР. А мы видим сейчас удары [со стороны ВСУ наносятся] по всем освобожденным территориям. Они откровенно, ясно и четко долбят. Это часть НАТОвской стратегии. Почему мы не хотим этого делать? Почему мы не хотим создать невозможность осуществления переброски войск Украины? А мы [ведь] это делали в начале [спецоперации России на Украине]. Откуда [снова появились] ГСМ на Украине? Ведь мы в начале [спецоперации России на Украине] полностью решили этот вопрос. Там был страшный голод. Сейчас этого ничего нет. (…) По моему, пора уже жестить! Вот просто пора жестить!», – сказал Соловьев.

Напомним, в воскресенье вечером в нескольких областях Украины пропало электричество. Позже президент Украины Владимир Зеленский перечислил оставшиеся без света области Украины. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По сообщениям в Сети, в результате ударов по объектам энергогенерации, были сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины. По предварительным данным, были поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ.

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