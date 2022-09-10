Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн

Президент Владимир Путин считает, что электронное голосование на выборах является очень надежной и удобной формой волеизъявления. Такое мнение он высказал в субботу, дистанционно проголосовав из своего кабинета в Кремле.

«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – приводит его слова ТАСС.

«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства, обращаясь к россиянам.

Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», – сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования.

Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.

Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.

Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.