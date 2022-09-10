Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн

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10 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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«Люди, на которых Россия держится». Новгородская область строит свою авиацию и университет

Строящееся здание Новгородского университета Новгородский государственный университет
«Поливать то, что растет». Именно этот принцип, по словам губернатора Новгородской области, позволил региону провести газ в самые удаленные деревни, поддерживать фермерство и даже строить ультрасовременный университет. О том, как все это происходит, своими глазами наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Российская демократия выигрывает у британской

Британская королева утвердила нового премьер-министра Лиз Трасс перед самой смертью i-Images/ZUMA/ТАСС
Смерть британской королевы Елизаветы II почти совпала с назначением нового британского премьера Лиз Трасс. Многочисленные эксперты в связи с этим говорят о древней традиции демократии в Великобритании и о том, как ограничена королевская власть. На самом деле в «деспотической» России демократии было куда больше, а британский король и сейчас стоит выше закона. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Обсуждение: 4 комментария

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

  • Другая (указать в комментариях)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн
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    Видео

    эпоха Елизаветы II


    Смерть последнего настоящего монарха Европы коснется многих

    российский ответ


    Как сорвать накачивание Украины оружием

    противостояние санкциям


    Почему Запад не смог обрушить экономику России

    военная помощь Запада


    Как армия России может обмануть высокоточные снаряды Excalibur

    отечественные самолеты


    Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

    европейский страх


    Глеб Простаков: ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

    стальная воля


    Ирина Алкснис: Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

    мучительная правда


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

    на ваш взгляд


    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн

    10 сентября 2022, 10:11

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин считает, что электронное голосование на выборах является очень надежной и удобной формой волеизъявления. Такое мнение он высказал в субботу, дистанционно проголосовав из своего кабинета в Кремле.

    «11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – приводит его слова ТАСС.

    «В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства, обращаясь к россиянам.

    Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», – сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования.

    Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.

    Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.

    Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.


    Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
    		    7 сентября 2022, 14:07
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.

    «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – цитирует его ТАСС.

    Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе.

    «Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, – мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.

    По словам российского лидера, сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен либо сокращение потребления. Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна с социальной.

    Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.

    ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. 

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    Коментарии (49)
    Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2»
    		    7 сентября 2022, 12:08
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент Владимир Путин.

    «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».

    По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод.

    «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.

    «Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.

    Ранее в среду Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.

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    Путин высказался о потерявших яхты за границей россиянах

    7 сентября 2022, 12:42

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Многим я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали – счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего аресты за рубежом активов некоторых российских предпринимателей.

    Путин также заявил, что его критические заявления про бизнес относились к отдельным представителям сообщества.

    «Если я говорил в отношении конкретных, отдельных представителей бизнес-сообщества что-то, то это и имеет отношение именно к отдельным представителям, а не ко всему предпринимательскому сообществу в целом. А российское предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу их за это поблагодарить», – сказал Путин.

    Путин признал, что в стране еще есть проблемы с обеспечением защиты прав собственности бизнеса.

    «Есть проблемы», – сказал глава государства, комментируя ситуацию с регистрацией бизнеса и ухода из офшоров отечественных компаний. По мнению Путина, для решения этих проблем «нужно создавать условия». «И прежде всего это связано, безусловно, с надежностью и с правами защиты собственности», – уточнил он.

    Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. 

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    Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина

    9 сентября 2022, 08:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Фанаты турецкого «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России и надели маски, изображающие Владимира Путина, сообщил портал Haberler.

    На опубликованных кадрах видно находящуюся на улице группу болельщиков в масках российского лидера, держащую в руках большой триколор, и фаната, который также надел на лицо изображение Путина, передает «Р-Спорт».

    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.

    Напомним, в июле «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»

    Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.

    Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.

    В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо».

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    Путин: Боррель мелет языком
    		    7 сентября 2022, 13:04
    Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС,
    Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя».

    «Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка», – заметил глава российского государства, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА «Новости».

    Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».

    Также глава России отметил, что Боррелю стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы. «Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», – отметил Путин.

    По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».

    Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.

    «Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо». Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.

    Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.

    ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. 

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    Москва пообещала странам Прибалтики ответ на их решение ограничить въезд россиянам

    8 сентября 2022, 18:03

    Текст: Ольга Иванова

    Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Еще раз хотелось бы сказать, что, безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу», – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге, сообщает РИА «Новости».

    При этом Захарова подчеркнула, что ответ России будет продуманным, и Москва не собирается закрываться от жителей Евросоюза.

    «Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», – сказала она.

    Напомним, что Польша, Литва, Латвия и Эстония будут вместе вводить ограничения для поездок граждан России, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши. В заявлении говорится, что эти государства «ограничивают возможность въезда в Шенгенскую зону для российских граждан в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».

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    Путин: Запад не в том положении, чтобы диктовать России условия

    7 сентября 2022, 12:53

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы.

    «Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    Ранее в среду Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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    Путин назвал бредом попытки ограничить цены на энергоресурсы из России
    		    7 сентября 2022, 11:22
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы.

    «Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», – прокомментировал он предложение Евросоюза и стран G7 ограничить предельные цены на российские нефть и газ, сообщает РИА «Новости».

    Также он отметил, что в Европе «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Сами загнали себя в так называемый санкционный тупик».

    «Выход один – в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2», – отметил глава государства.

    Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.

    ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

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    Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

    9 сентября 2022, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

    В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Эрдоган согласился с Путиным про отсутствие поставок зерна с Украины в бедные страны

    8 сентября 2022, 16:50

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он согласен со словами своего российского коллеги Владимира Путина о том, что зерно с Украины идет не в бедные страны, как это первоначально предполагалось.

    «Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России. Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции [против Москвы]», – передает ТАСС его слова.

    Это тему он пообещал обсудить в Самарканде.

    Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.

    Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.

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    Путин: У Москвы записаны все ходы по поставкам зерна с Украины

    9 сентября 2022, 16:23

    Текст: Елизавета Булкина

    В этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить до 50 тонн и больше, урожай хороший, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом, где обсуждалась зерновая сделка.

    По словам главы государства, за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, передает ТАСС.

    Путин отметил, что у России по зерновой сделке с Украиной «все ходы записаны». «Это делается при посредничестве Турецкой Республики, ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и прежде всего в интересах беднейших стран», – сказал он.

    «Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», – подчеркнул он.

    Напомним, в Кремле сообщили, что идет подготовка к разговору президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.

    Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.

    Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.

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    СМИ: Введение потолка цен на нефть из России вызовет панику на рынках

    7 сентября 2022, 21:04

    Текст: Кристина Цыцура

    Введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, сообщает газета Financial Times.

    «Если план сработает, то введение потолка цен изменит энергетический рынок и соотношение сил между производителями и потребителями, а последствия будут ощущаться еще долгое время после окончания боевых действий на Украине. Для Кремля это будет серьезным ударом. Однако риск колоссален и успех зависит не только от содействия Китая и Индии, но и от того, согласится ли [президент РФ Владимир] Путин продавать нефть по указанной Вашингтоном цене», – передает ТАСС со ссылкой на газету.

    Обозреватель издания Дерек Броуэр заявил, что планы G7 согласовать потолок цен могут сработать не так, как задумывалось. Отмечается, что план едва ли станут соблюдать Китай, Индия и многие другие страны. Автор материала указывает, что нарушение поставок российской нефти вызовет панику на рынках.

    Бывшего аналитика ЦРУ США Хелимы Крофт заявил, что решение Москвы начать полноценную энергетическую войну грозит расколоть западное единство.

    В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.

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    Путин выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения для граждан России

    7 сентября 2022, 12:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    На визовые ограничения в отношении российских граждан не стоит отвечать «плевком», России следует делать то, что отвечает ее интересам, считает президент Владимир Путин.

    «[Министр иностранных дел России] Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально – «нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком и так далее, нам визы закрыли, и мы тоже должны закрыть визы». Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам», – цитирует Путина ТАСС.

    Он пояснил, что ситуация в чем-то схожа с ситуацией в сфере энергетики. Москва не позволит навязывать кому-то решения.

    «Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. Спортсмены, деятели искусства – зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Во вторник президент заявил, что российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами.

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    Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС

    10 сентября 2022, 09:41

    Текст: Антон Никитин

    Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.

    «Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.

    «Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.

    Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.

    Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.

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    В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе

    8 сентября 2022, 14:35

    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.

    «Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.

    Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.

    Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.

    «Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.

    В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.

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