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МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
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Представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии.
Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
«Демократия или демосумасшествие (от слов «democracy» и «crazy» – прим. ВЗГЛЯД)?» – написал дипломат в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая
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Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне, в котором она привела способ налаживания связей с Китаем.
Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик рассказала о ситуации, приключившейся с ней в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», – приводит РИА «Новости» слова Пелоси.
Комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.
«Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие», – поделился мнением один из комментаторов.
«Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели – это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», – написал один из пользователей.
«Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», – заметил другой комментатор.
«Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», – считает еще один читатель.
«Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку», – констатировал пользователь.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Китай нашел болезненное сравнение для действий США в мире
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Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда.
«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», – передает РИА «Новости» сообщение дипломата.
Так дипломат ответила на заявления Белого дома о том, что «Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань».
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси.
Убийство афроамериканца Джоржа Флойда стало крайне резонансным в США. В 2020 году после гибели Флойда якобы от действий полиции под эгидой движения BLM начались протесты и погромы. В начале июля этого года осужденного за убийство негра Джоржа Флойда экс-полицейского осудили еще на 20 лет.
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Россия и Китай резко нарастили торговый оборот
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Объем торговли Китая и России за первые семь месяцев 2022 года увеличился на 29% в годовом исчислении, до 97,71 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Из документа ведомства следует, что экспорт Китая в Россию в январе – июле вырос на 5,2%, до 36,27 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 48,8%, до 61,45 млрд долларов, передает ТАСС.
Только в июле объем торговли между двумя странами составил 16,79 млрд долларов. Экспорт Китая достиг 6,77 млрд долларов, импорт – 10,02 млрд долларов.
По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 35,8%, до 146,88 млрд долларов.
По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней торговли Китая за первые семь месяцев этого года вырос на 10,4% в годовом исчислении, до 3,643 трлн долларов.
Как следует из документа ведомства, экспорт вырос на 14,6%, до 2,063 трлн долларов. Импорт увеличился на 5,3%, до 1,58 трлн долларов.
Только в июле объем внешней торговли Китая составил 564,66 млрд долларов. Экспорт достиг 332,96 млрд долларов, импорт составил 231,7 млрд долларов.
По итогам 2021 года внешний товарооборот КНР вырос на 30,3%, до 6,05 трлн долларов.
В пятницу Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
В июле министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между Россией и Китаем увеличится по итогам 2022 года до 165-170 млрд долларов.
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Премьер Тайваня потребовал от Китая прекратить «играть мускулами»
Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе», заявил премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан, сообщило тайваньское издание United Daily News.
«Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир», – цитирует главу правительства РИА «Новости».
Су Чжэньчан подчеркнул, что Тайвань «не склонит голову» под давлением.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.
Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Академик РАН оценил опасность для россиян нового китайского генипавируса
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«Китай сейчас – закрытая страна, поэтому я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление нового опасного вируса в Китае.
Китайские СМИ сообщают, что ученые обнаружили новый вид генипавируса, который назвали вирусом «Ланъя». Он передается человеку от диких животных. В стране выявлено 35 случаев заболевания. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль.
«Опасности распространения этого вируса у нас в стране нет. Это все проблемы Юго-Восточной Азии. Экология этого вируса не имеет отношения к нашей стране. Кто-то может, конечно, его завести, ничего исключать нельзя, но поскольку Китай сейчас – закрытая страна, то я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – говорит вирусолог.
То, что вирус может переходить от животного к человеку, – уже давно известное явление, продолжает академик. Он приводит в пример коронавирусную инфекцию, вирус Хендра, который от летучих мышей перешел на лошадь, а затем на людей и приводит к большому числу летальных исходов, Эболу, передающийся от обезьян к человеку.
«Здесь немного другая ситуация. Насколько я знаю, смертельных случаев пока не зафиксировано. Но не стоит забывать, что природа и весь этот мир создан не только для нас, но и для других. Поэтому не следует просто есть все, что попало, и таких опасностей станет явно меньше», – считает вирусолог.
Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коллектив российских ученых создал первый специальный препарат от COVID-19. По его словам, лекарство можно также применять в профилактических целях.
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Китай направил к Тайваню 20 самолетов и 14 кораблей
Народно-освободительная армия Китая в субботу, в третий день масштабных учений вокруг Тайваня, направила к острову 20 самолетов и 14 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.
Как отмечается в сообщении, Китай направил четыре истребителя J-11, четыре J-16 и 10 Су-30, а также один тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и один противолодочный самолет Y-8, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Делегация из Литвы прибыла на Тайвань
Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте в воскресенье прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, сообщил МИД острова.
«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Тайваня в Twitter (запрещен в России).
Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. Это обернулось проблемами для литовских экспортеров – они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах, так как Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра. Также Китай перестал отправлять товары в республику.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
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СМИ: На Тайване в отеле обнаружили мертвым военного чиновника
Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Тайваня, курировавший разработку ракетных вооружений, был обнаружен мертвым в отеле, сообщают местные СМИ.
По данным центрального информационного агентства, 57-летний вице-президент Чжуншаньского института науки и технологий Оуян Лисин умер от сердечного приступа в гостинице во время командировки в южный уезд Пинду, передает ТАСС.
Полиция признаков насильственной смерти не обнаружила.
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Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно им (китайцам) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают», – передает РИА «Новости» его речь на слете консерваторов в Техасе.
По словам Трампа, такого бы никогда не произошло в годы его президентства.
Ранее бывший президент США назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Глава МИД Китая перечислил три ошибки Вашингтона в вопросе Тайваня
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США совершили ряд ошибок, позволив спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань, заявил глава МИД Китая Ван И.
Первая ошибка – грубое вмешательство США во внутренние дела Китая. «Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Пекина, Вашингтон все равно организовал визит Пелоси на Тайвань. Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», – передает слова министра РИА «Новости».
Второй ошибкой со стороны Вашингтона Ван И назвал поддержку независимости Тайваня. Ни одно государство в мире не должно поддерживать «сепаратистские силы», а США подобными действиями выступили против Китая, пояснил он.
Третьей ошибкой является желание США подорвать мир в регионе за счет увеличения своего военного присутствия, заключил глава МИД.
Принятые Китаем после визита Пелоси на Тайвань меры по защите суверенитета и территориальной целостности Ван И назвал разумными, законными, открытыми и соразмерными.
Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой из-за «некомпетентных людей» в руководстве
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
«Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Трамп добавил, что «Китай с Тайванем станут следующими».
Ранее бывший президент США назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, сообщает Associated Press.
«На недавней встрече за закрытыми дверями с руководителями контртеррористического центра ЦРУ второй по важности сотрудник ведомства ясно дал понять, что борьба с «Аль-Каидой*» (террористическая организация, запрещена в России) и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы управления будут все больше направляться на Китай», – цитирует сообщение АР РИА «Новости».
По информации агентства, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что США продолжат борьбу с террористами, но основной приоритет будет заключаться в лучшем понимании Китая и противодействии.
«В спецслужбах произошла тихая смена стратегии, сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай, в том числе тех, кто ранее работал (в сфере борьбы) с терроризмом», – пишет агентство.
Associated Press передает, что Конгресс «подталкивал» ЦРУ и другие разведывательные ведомства сместить свой фокус на Китай, в том числе для того, чтобы получить больше данных о разработке КНР передовых технологий. В то же время выделение средств на Китай вынуждает сократить их предоставление на другие цели, включая борьбу с терроризмом.
По данным агентства, сотрудники ЦРУ изучают китайский язык и переходят на должности, которые больше сосредоточены на КНР. При этом, как заявляет бывший сотрудник управления Дуглас Уайз, переориентирование ведомства на КНР и Россию может занять несколько лет.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань
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Тайвань предупредил о риске дефицита полупроводников
Политическая эскалация вокруг Тайваня может спровоцировать дефицит полупроводников в мире, заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву.
«Производственная цепочка полупроводников – сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», – заявил Чин-Чун Ву в эфире канала BFM Business, передает РИА «Новости».
По его словам, полупроводники сейчас применяются почти во всех устройствах ежедневного пользования, а их производство сконцентрировано на Тайване.
«Любая турбулентность может повлиять на рынок их экспорта. И это также становится оружием в политической борьбе», – подвел итог представитель острова.
Напомним, предыдущая волна дефицита полупроводников началась в конце 2020 года и продолжалась вплоть до 2022 года. Ее объясняли ограничениями из-за пандемии коронавируса, нарушившей цепочки поставок, а также новым бумом майнинга и резким ростом основных криптовалют – биткоина и эфириума.
В 2022 году обострился политический конфликт вокруг Тайваня. На остров, который Китай считает своей частью, прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси.
В Пентагоне не поддержали движение Тайваня к независимости
США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Также в Пентагоне заявили, что не считают, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем.
«Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Каля на вопрос о том, ждут ли США в ближайшие годы попыток силового возвращения Тайваня под контроль со стороны Китая.
Он отметил, что США привержены позиции о том, что статус-кво относительно Тайваня не должен пытаться менять ни Пекин, ни Тайбэй. Замглавы Пентагона подчеркнул, что кризис в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси искусственно создан Пекином.
«Ничего в этом визите (спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) не меняет политику США в отношении Китая. Реакция Китая была необязательной. КНР пытается принудить Тайвань и международное сообщество. Это не сработает», – добавил Каль. Также он отметил, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.
Между тем директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вопрос не в том, решит ли Китай использовать силу в отношении Тайваня, «а в том, как и когда они это сделают».
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
Китай призывает США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии, что они смогут использовать Тайвань для контроля над КНР, заявил в понедельник официальный представитель китайского минобороны У Цянь.
«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути», – заявил У Цянь, слова которого приводит сайт оборонного ведомства КНР, сообщает РИА «Новости».
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».
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