В Китае напомнили откровения политиков США о вмешательстве в дела других стран

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран.

В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео «мы лгали, мы обманывали, мы крали», передает РИА «Новости».

«Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени», – процитировала экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Чжан Мэйфан.

Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил «ням, ням, ням».

На публикацию отреагировал посол Китая на Кубе Ма Хуэй. «Таков международный порядок, основанный на правилах?» – задался вопросом он.

Напомним, в середине июля Болтон, который занимал пост советника президента США по нацбезопасности при Дональде Трампе, признался, что участвовал в организации государственных переворотов в других странах, подчеркнув, что для подготовки госпереворота требуется большое количество работы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что признания Болтона являются абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики и требуют разбора.

В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что слова Болтона подтверждают, что свержение власти стали основой внешней политики США.

Напомним также, представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тыс. военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.