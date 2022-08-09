Блинкен сказал, где определится будущее мира

Будущее мира во многом будет зависеть от будущего Африки, в связи с этим США уделяют большое внимание отношениям со странами континента, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Международному французскому радио (RFI).

«Я здесь (в ЮАР – прим. ВЗГЛЯД) не потому, что с кем-то имеется соперничество. Это не просто поездка или взаимодействие американской стороны с Африкой из-за какой-то другой страны. Но, напротив, это происходит потому, что будущее мира в очень большой степени будет определяться в Африке. До 2050 года каждый четвертый гражданин планеты будет африканцем, а до 2025 года 50% населения Африки будет 25 лет или меньше. Поэтому будущее очень конкретно решается в Африке», – приводит его слова ТАСС. Блинкен давал интервью на французском языке.

По словам госсекретаря, США стараются установить более крепкие партнерские отношения со странами Африки и вместе работать над преодолением вызовов, в том числе активнее бороться с климатическими изменениями и последствиями пандемии коронавируса.

«Таким образом, для нас это вовсе не вопрос о том, чтобы навязать выбор, но дать возможность выбора странам Африки, наша повестка очень позитивна для такого будущего. Здесь, в ЮАР, у меня была возможность немного поговорить о нашей стратегии для Африки, и я буду о ней рассказывать в ходе других поездок в будущем», – отметил дипломат.

Визит Блинкена в ЮАР начался в воскресенье. Южно-Африканская Республика стала первой из трех стран, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки. Из ЮАР он направится в Демократическую Республику Конго, а затем в Руанду. Завершится африканское турне Блинкена 11 августа.

Как писала The Wall Street Journal, поездка госсекретаря США в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова.

Напомним, Лавров провел четырехдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию России по Украине и договорился о том, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.

Большое турне по африканским странам практически параллельно с Лавровым провел французский президент Эммануэль Макрон, который, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, оскорбил африканские страны. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия переиграла Европу в Африке.