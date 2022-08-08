Блинкену предрекли фиаско в Африке из-за Лаврова

Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для The Wall Street Journal.

«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», – передает РИА «Новости» текст публикации издания.

Журналисты напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести антироссийские санкции, и это стало опасным сигналом для США. В статье отмечается, что африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада.

По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер.

Блинкен в рамках африканского турне прибыл в Южно-Африканскую Республику, после чего посетит Конго и Руанду.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования о продлении санкций в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР) заявил, что страны Африки приветствуют сотрудничество с Россией, хотя Запад пытается настроить их против Москвы.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Африка возвращает России долги советского времени.