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Украинские военные заминировали дороги у Соледара немецкими минами DM31
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Украинские военные минируют дороги на подходах к Соледару в ДНР немецкими минами, сообщил источник.
Луганские разведчики из ОРБ (отдельного разведывательного батальона) народной милиции ЛНР обнаружили немецкую противотанковую мину во время идущего сейчас наступления на Соледар в ДНР. Мину установили прямо на дороге, ее удалось обезвредить без жертв и пострадавших, передает РИА «Новости».
DM31 – мина противотанковая противоднищевая кумулятивного действия с магнитным датчиком цели. Масса взрывчатого вещества – 3,9 килограмма.
Ранее ВСУ при отходе отравили воду в колодцах в селе под Соледаром.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область
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Украинцы массово едут с подконтрольных Киеву территорий в освобожденную Россией Херсонскую область, сообщил телеканал CNN.
CNN показал, как по проселочной дороге на севере Запорожской области в сторону Херсонской области едет вереница машин. При этом им приходится пользоваться разбитой дорогой, поскольку мосты взорваны. Однако CNN не указывает, кто взорвал мосты, передает Sputnik.
В машинах везут семьи, домашних животных и много вещей – люди явно рассчитывают на переезд на долгий срок. Хотя сами украинцы по-разному объясняют поездку, зачастую говоря, что хотят забрать родственников и уехать, большое количество машин двигается в сторону освобожденных областей, а вот на подконтрольные Киеву территории едут единицы.
Уезжающие уверяют под камеру, что хотят вернуться назад. Но, как отмечают американские журналисты, опрашивающие покидающих подконтрольную киевским влястям территорию, «если эти люди хотят жить на российской стороне, никто из них никогда в этом не признается».
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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Жительницы Украины придумали «эротический способ» поддержки бойцов ВСУ
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Украинки решили «поддержать» бойцов ВСУ, создав Telegram-канал, куда отправляют свои обнаженные фото.
Украинки не нашли другого способа помочь бойцам ВСУ, которые сейчас находятся на передовой, кроме как создать эротический канал в мессенджере специально для военных, сообщает канал «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
По данным журналистов, жительницы Украины создали Telegram-канал, который должен «поднять боевой дух военных». В него украинки отправляют свои эротические фотографии, предназначенные для бойцов ВСУ.
Отмечается, что ежедневно загружают до сотни откровенных снимков и видео. Автором канала они называют 39-летнего психолога из Киева. Она заявила, что эту идею ей в шутку подал друг, который сейчас на фронте.
«Он пошутил: «Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнаженном виде, это нас очень воодушевит». Я подумала: «Вау! Это хорошая идея», – заявила она о создании чата.
Отметим, в июле инспекция украинского штаба выявила низкий моральный дух бойцов и исчезновение оружия в Артемовске.
Между тем на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием легализовать проституцию в стране.
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Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно
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Всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что «самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах России, которые уехали на Запад в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию».
Президент Украины считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, так как «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него». Действующие санкции против России он считает «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Напомним, глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.
Российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей, заявили, что демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине. При этом произошел конфликт между теми либералами-оппозиционерами, кто остается в России, и теми, кто ее покинул. Так, психолог Людмила Петрановская заявила: «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот».
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Американцы обрушились на Зеленского после фото с голливудской актрисой
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Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.
Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.
«Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
«Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?» – задался вопросом другой комментатор.
«Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров», – призвал еще один пользователь.
«Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?» – заключили читатели газеты.
Ранее американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США.
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Стало известно о новой волне репрессий в Николаеве
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«Николаевские власти понимают, что местное население поддержит приход России на эту территорию. И сейчас Киев пытается превентивно «вычистить» таких людей», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер, комментируя сообщения о поквартирных обходах в Николаеве. Таким образом СБУ пытались найти нелояльных украинской власти жителей.
«В окрестностях городах постоянно идут боевые действия. Сейчас там очередное обострение, поскольку ВСУ сосредоточили здесь огромные силы. И в ожидании наступления российской армии они пытаются занять плацдарм на другой стороне реки Ингулец», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«В Николаев постоянно прибывает все больше украинской военной техники. Россия же уничтожает ее ракетными ударами. Дело в том, что в городе много промышленных зон. И боевики используют их в качестве баз для танков и артиллерии. Ежедневно по объектам прилетает порядка 20 ракет», – добавила собеседница.
Эксперт также обратила внимание на комендантский час, который был введен в городе в период с пятницы до утра понедельника. «Закрытие города лишний раз подтверждает, что Николаев все еще остается центром расположения войск Украины. На протяжении этих трех дней там постоянно производилась передислокация частей. Вероятно, стоит ожидать нового обострения», – предположила она.
«Комендантский час также использовался николаевскими властями для отлова лояльных России людей. Все это началось после заявлений местных политиков о том, что в городе много «коллаборантов», ждущих прихода России. Конечно, нельзя сказать, что проверки проводились в каждой квартире. Дело в том, что на обход одного областного центра потребовались бы десятки тысяч силовиков», – отметила Шеслер.
«Поэтому они приходили к тем, на кого ранее донесли, условно говоря, соседи. СБУ и полиция проверяли телефоны, ноутбуки, искали российские контакты, выявляли тех, кто передавал информацию о месте дислокации ВСУ. Это явно свидетельствует о нарастающей новой волне репрессий в отношении местного населения», – считает эксперт.
«Николаев вообще является одним из самых ярких примеров того, как на Украине проводятся репрессии. Там задерживаются даже те, кто на протяжении длительного времени выступал просто за хорошие отношения с Москвой, признавал героев ВОВ, участвовал в «Бессмертном полке». Это говорит о том, что репрессии сейчас затрагивают не политических оппонентов, а простых людей, которые не поддерживают власть Зеленского», – добавила правозащитница.
«Киев понимает, что уже есть целый ряд освобожденных городов, которые поддерживают и приветствуют Россию. И николаевские власти сейчас хотят превентивно вычистить всех, кто бы склонялся в сторону Москвы», – заключила Шеслер.
Ранее глава Николаевской области Виталий Ким ввел комендантский час в период с вечера 5 августа до утра 8 августа. Предполагалось, что в это время местные жители смогут выгуливать собак и гулять с детьми на детских площадках, однако при этом необходимо иметь документы, подтверждающие личность, передает ТАСС.
Объявляя о планах, Ким сообщил, что это время будет использоваться в том числе для поиска нелояльных Киеву граждан. «Я подозреваю всех», – отметил Ким в интервью газете Telegraph.
Как позже рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, все три дня по квартирам местных жителей ходили сотрудники СБУ. «Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют всё», – сказала она.
Между тем в Николаеве на нижних и верхних этажах некоторых многоквартирных жилых домов в районе Херсонского шоссе ВСУ разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Боевики также разместили опорный пункт в одной из школ города, рассказал он.
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.
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Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
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Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».
«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.
Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева.
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Украинцы раскритиковали статью о своем языке в американском СМИ
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Украинские пользователи Twitter раскритиковали публикацию в журнале The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка.
Украинцы потребовали извинений, передает РИА «Новости».
В материале отмечается, что украинский язык на протяжении нескольких десятилетий высмеивался как ненастоящий, и на нем говорили общались лишь необразованные сельские жители. Сейчас Киеву насаждают украинскую культуру. Украинцы обвинили автора статьи в дискриминации.
«Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?» – написал один из комментаторов.
«Вы взяли новую планку. Используете стереотипы вместо того, чтобы провести реальное исследование», – добавил в ответ другой.
«Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян», – возмутился читатель WSJ.
«Требую извинений», – обратился к журналистам украинец.
Сейчас украинский язык имеет в стране статус государственного.
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Целующиеся Зеленский и Макрон стали героями гей-парада в Амстердаме
Большое фото целующихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона повесили на самом видном месте во время проведения гей-парада в Амстердаме.
Во время проведения гей-парада в Амстердаме прохожие увидели большое фото целующихся Макрона и Зеленского. Оформленное в розовых тонах изображение было помещено в рамку и повешено на стену здания на видном месте. Видео с парада разместил в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.
«Главные герои гей-парада в Амстердаме – целующиеся Зеленский и Макрон», – так прокомментировал фото и видео журналист.
Напомним, само фото было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу. Тогда французы высмеяли целующихся президентов, отметив, что те больше похожи на пару извращенцев, чем на политиков, которые встретились на фоне боевых действий.
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Направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину
Суда, которые направляются в украинские порты для вывоза зерна, не должны везти грузы, говорится в руководстве Совместного координационного центра в Стамбуле по осуществлению соглашения о вывозе зерна.
В Турции инспекционная бригада СКЦ досмотрит судно, если оно не пройдет проверку, то «получит от СКЦ руководство по дополнительным процедурам и мерам». Отказ в использовании гуманитарного коридора возможен в случае «предоставления ложной информации о грузе или команде» или «перевозки посторонних грузов или людей», передает ТАСС.
Указывается, что судам, направляющимся в украинские порты, «запрещено иметь на борту какой-либо груз». Также судно может не пройти проверку, если «не передает сигнал по автоматической системе информирования», если отклонится от обозначенного в документе курса, прибегнет к перевалке груза на другое судно или совершит непредусмотренную остановку во время прохода по коридору.
Сообщается, что каждый день в 12.00 украинские власти должны «предоставлять СКЦ для утверждения план выхода» судов «на следующий день». В Турции суда должны будут пройти проверку. В список грузов, разрешенных к вывозу, входят «зерно, другое продовольствие, утвержденное СКЦ, и удобрения, в том числе аммонийные».
СКЦ в Стамбуле может предпринимать действия для обеспечения безопасности судов с зерном, если одна из сторон в комитете (Россия, ООН, Турция, Украина) проинформирует об угрозе. Какие именно действия может предпринять центр не уточняется. Указывается, что мониторинг движения судов осуществляется только в акватории Черного моря.
Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70020 тонн продовольствия. Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64720 тонн кукурузы) направляется в Инчхон, Республика Корея и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) – пункт назначения Стамбул – передает РИА «Новости».
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CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о смене позиции Зеленским
Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что Владимир Зеленский поддерживал минские соглашения, когда боролся за пост президента Украины.
Ведущий CNN выложил на своем канале в YouTube полную версию интервью. В ней Уотерс спрашивает: «Почему они (США) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию минских соглашений..., когда его избрали 73% населения Украины?».
Как заявил Уотерс, «после этого кто-то нашептал» Зеленскому «на ухо или он полностью поменял свое мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении минских соглашений, и примирении с соседями из России», передает РИА «Новости».
В версии разговора, опубликованной на сайте CNN, осталась только часть его фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.
Напомним, Уотерс также заявил, что президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины.
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Минобороны: Нацформирование «Кракен» утратило боеспособность
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В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен». Для восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В районах населенных пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» в районе Краматорска. Кроме того, подавлено: три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое ДНР, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области. Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислил представитель Минобороны.
В конце июля Минобороны сообщало, что ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове .
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Украинец напал на русских девушек в метро Парижа
Мужчина оскорбил и пытался ударить девушек за то, что те разговаривали на русском языке в метро в Париже. Полицейские спасли россиянок от буйного украинца.
О ситуации рассказала одна из пострадавших девушек в соцсетях. Она выложила видео, на котором мужчину отводят в сторону полицейские, передает Ura.ru.
Прохожий ругался на девушек на украинском языке за то, что они разговаривали на русском. При этом мужчина сам использовал нецензурные русские слова.
В результате один из силовиков проводил их в обход и все время говорил, что «русские – сила».
Ранее в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину, инцидент произошел на Пасху, ей разбили голову.
Также украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке.
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Эксперт: Зеленского ждет повторение политической судьбы Саакашвили
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«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя 14-ю годовщину конфликта в Южной Осетии.
«Нынешняя спецоперация отражает последовательность линии нашего государства по защите российских граждан. Так было в Осетии в 2008 году, так было в Крыму в 2014 году, так сейчас происходит в Донбассе и на Украине. Все эти решения президент принимал, зная, что они опираются на народную поддержку», – пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Собеседник подчеркнул, что данные операции ВС РФ доказывают: правило о том, что «Россия своих не бросает», всегда исполняется на деле. «Москва всегда будет помогать русским и русскоязычным людям во всем мире, а также братским народам, особенно тем, которым грозит насилие со стороны властей других стран. Так было в случае с жителями Южной Осетии, так было в Донбассе», – отметил он.
Причем, напомнил политолог, в обоих случаях правительства и в Тбилиси, и в Киеве всячески подталкивали к расправам из Вашингтона. «В обоих случаях мы понимали, что так или иначе военное столкновение неминуемо. И в обоих случаях Россия спасла Южную Осетию и Донбасс от неминуемого разгрома. Что касается США, то они вообще, начиная с 1991 года, непрерывно пытаются дестабилизировать приграничные с Россией территории. Политика Белого дома – оказывать режимам постсоветских стран финансовую поддержку при условии, что те займут максимально русофобскую позицию», – заметил он.
«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален. Бывший грузинский лидер уже сегодня – политический рудимент, никому не интересный. Совершенно то же самое ждет и нынешнего украинского президента. Однако несмотря на их личные провалы, Запад и далее будет пытаться использовать свою прежнюю тактику, пытаться дестабилизировать другие соседние с нами страны», – добавил Данюк.
В ночь на 8 августа 2008 года армия Грузии подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал и соседние села, после чего предприняла попытку захвата Южной Осетии. Днем 8 августа Москва начала операцию по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В тот же день в регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь нашим миротворцам РФ ввела около 10 тыс. военных и сотни единиц бронетехники, к берегам Абхазии были направлены корабли Черноморского флота РФ, напоминает ТАСС. Грузинские агрессоры были отброшены за пределы Южной Осетии. 12 августа российская сторона официально заявила о завершении операции по принуждению Грузии к миру.
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Украинский военный рассказал о подготовке нападения на Донбасс и Россию
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Командный состав заявлял украинским военным, что Украина должна напасть на Донбасс и «возможно, пойти дальше», сообщил пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.
Агафонов рассказал, что «среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс». По его словам, «говорили, что не надо дать русским первыми напасть, а сделать внезапный контрудар», «забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше». Как пояснил Агафонов, «это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе об этом часто разговаривали», иногда «доводили эти сведения рядовому составу».
Украинские командиры обещали помощь Запада при наступлении в Донбассе. Утверждалось, что западные страны даже введут свои войска, если украинская армия «пойдет против России», передает РИА «Новости».
Агафонов рассказал, как «приезжали какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина – единая нация». «Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли», – сказал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Названы точки, откуда ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС
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Украинские военные ведут обстрел по Запорожской атомной электростанции из городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя, которые находятся под контролем ВСУ», – заявил Балицкий в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что интенсивность обстрелов ЗАЭС и гражданской инфраструктуры усиливается.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
До этого украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.
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