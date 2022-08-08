Украинские власти продолжили «распродажу» страны, приоритет в этом вопросе отдается соседям из Польши, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», – говорится в публикации на сайте СВР.

Ведомство указало, что в первую очередь речь идет о сельскохозяйственном производстве, польские компании скупают продукцию украинских производителей по заниженным ценам, что в некоторых случаях ведет к банкротству предприятий.

«Затем предполагается скупить их активы и земли по «бросовым» ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта», – указали в СВР.

Также польские инвесторы вкладывают деньги в транспортную инфраструктуру и другую логистику для беспрепятственного вывоза продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены на эту продукцию гораздо выше.

«Реализации этих устремлений Варшавы способствует созданная Киевом новая юридическая база – принятые Верховной радой в конце июля текущего года закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой», – подчеркнули в СВР.

В службе заключили, что действующие украинские власти приступили к «распродаже» страны, отдавая приоритет в этом соседям из Польши.

Ранее сообщалось, что проект украинского закона предполагает предоставление гражданам Польши на Украине права трудоустройства без гражданства, права на госрегистрацию как налогоплательщика, соцзащиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности.

В конце июля украинский парламент принял проект закона об особых гарантиях для польских граждан.

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