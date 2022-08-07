«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе

Высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен на неделю, до 14 августа, сообщило правительство города.

«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Севастополе в воскресенье, 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Губернатор Михаил Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 07 августа 2022 г. сроком на 7 суток до 18 час. 00 мин. 14 августа 2022 года», – передает РИА «Новости» сообщение правительства города.

Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона.

Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой.

В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.