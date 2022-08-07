В Петербурге запланировали построить почти 90 новых станций метро

Минобороны: Киев из-за потерь ВСУ направил на передовую раненых боевиков

Киевский режим из-за высоких потерь отравляет на передовую недообученных мобилизованных и раненых, которые не прошли полную реабилитацию после ранений, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», – приводит его слова РИА «Новости».

Конашенков подчеркнул, что в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой народной республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.

По его словам, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой народной республики.

Российские военные в Николаевской области уничтожили арсенал, где хранились 45 тыс. тонн боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО, уточнил он.

За сутки также поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.



«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.

«В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов», – отметили в Минобороны.

Конашенков уточнил, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецка.

Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса», – сказал Конашенков.

Отмечается, что также уничтожены 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в администрации Энергодара заявили, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

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