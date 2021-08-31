Крупнейшая компания по строительству метро Петербурга признана банкротом

Порошенко посоветовал Зеленскому на переговорах с Байденом «зафиксировать место Украины»

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по переговорам с американским президентом Джозефом Байденом, порекомендовав «зафиксировать место Украины» в системе американских приоритетов.

Порошенко посоветовал Зеленскому «установить хорошие личные отношения с главой Белого дома», а также подтвердить настроенность украинской стороны на углубление стратегического партнерства и союзничества с США.

«Все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена. Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в отпоре российскому агрессору через и заключение сделки по безопасности, и координации усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации», – написал Порошенко в Facebook.

Также бывший президент посоветовал Зеленскому убедить американскую администрацию и крупный бизнес из США во внедрении демократических и социально-экономических реформ на Украине.

«Инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов на Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой (офисом президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников», – отметил бывший глава государства.

Также он порекомендовал Зеленскому разъяснить свою позицию в отношении бывшего владельца «Приват-банка» Игоря Коломойского.

Порошенко отметил, что именно он якобы предложил Байдену «план Маршалла-Байдена» по Украине во время первых контактов в начале 2021 года. «Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом», – подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко посоветовал «зафиксировать место Украины» в системе стратегических энергетических приоритетов США, «одним из элементов которой должно стать совместное противодействие «Северному потоку – 2».

Ранее в Киеве заявили, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана.

Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября.