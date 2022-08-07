В ДНР рассказали о подготовке школ к началу учебного года

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7 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:05  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Зеленский пытается предотвратить сдачу украинцев в плен

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью. Подробности...

Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

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  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

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  • Я сейчас на Украине
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    В ДНР рассказали о подготовке школ к началу учебного года

    7 августа 2022, 15:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Школы в городах и районах Донецкой Народной Республики (ДНР) разрушены не столько от снарядов, сколько от отсутствия должного ремонта при киевской власти, сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

    «Продолжаем готовить к 1 сентября и самостоятельно, и с помощью российских регионов-кураторов, закрепленных за районами, городами и школы, и детсады, и колледжи, и вузы. Многие школы, по большому счету, даже не от прилетов различных разрушены, а просто историей своей, временем. Ими никто не занимался десятилетиями (при киевской власти). Как в советские годы – 50-е, 60-е, 70-е – были построены – инвентарь, парты – все настолько стерто, не одно поколение детей воспитали. Это все нужно менять», – передает ТАСС слова Хоценко.

    Он добавил, что уже выработан трехлетний план с каждым из субъектов России, который взял шефство над тем или иным городом. «Сейчас задача [для подготовки к 1 сентября] – сделать окна, крыши, проверить отопительные системы. На следующий год будем <...> бассейны ремонтировать, где они существуют, парты менять, делать нормальный и косметический, и капитальный ремонт», – уточнил глава правительства.

    Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии сообщил, что в Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России».


    Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
    		    6 августа 2022, 07:39
    Фото: Новости/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    В результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщили в следственных органах ДНР.

    Сообщается, что среди убитых «были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд». Как пояснили в следственных органах, «уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам». При этом «их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых», передает ТАСС.

    Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда  России при ООН Дмитрий Полянский.

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    В ЛНР уничтожены 24 оператора беспилотников ВСУ
    		    4 августа 2022, 18:41
    Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Луганской народной республике найдены и ликвидированы 24 оператора беспилотников ВСУ, сообщили в Росгвардии.

    «При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В Росгвардии пояснили, что за три дня в республике были найдены два противотанковых комплекса Javelin, 17 гранатометов, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, свыше 500 снарядов и мин, 70 зарядов к гранатометам, более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и тепловизор PARD-TA32.

    Ранее в четверг военнослужащие Росгвардии нейтрализовали в Харьковской области украинского корректировщика огня и уничтожили опорный пункт ВСУ.

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    В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики
    		    5 августа 2022, 17:44
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алена Задорожная

    «За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.

    «Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.

    С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.

    «После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.

    «Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.

    Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.

    Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант». 

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    СМИ: Союзные силы овладели населенным пунктом Пески в ДНР

    4 августа 2022, 19:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Союзные войска освободили населенный пункт Пески под Донецком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР.

    «Пески наши полностью, мы уже на окраине Песок. Дальше движемся», – цитирует собеседника RT.

    Он пояснил, что «сегодня было жарковато», бои еще ведутся, но они сместились на окраину населенного пункта.

    Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.

    В среду замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка.

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    Гражданина США в ДНР обвинили в разжигании межнациональной розни

    6 августа 2022, 02:24

    Текст: Антон Антонов

    В ДНР гражданин США Суеди Мурекези обвинен в участии в антироссийских митингах и разжигании межнациональной розни, сообщил его адвокат Сергей Литвишко.

    Литвишко сообщил, что Мурекези «вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля – начале марта». Гражданину США предъявлено «обвинение в разжигании межнациональной розни». Мурекези отверг обвинение, заявив, что на митингах оказался случайно, передает ТАСС.

    Мурекези родился в Руанде, но в 1994 году вместе с семьей «переехал в Америку на фоне геноцида руандийских тутси», сказал адвокат, подчеркнув, что Мурекези «в военных действия на территории ДНР не участвовал, а подрабатывал в ночных клубах Херсона».

    Напомним, двое американских наемников в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Дрюке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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    ВСУ понесли потери из-за подрыва на своих минах в районе Соледара

    5 августа 2022, 11:58

    Текст: Александра Юдина

    Отступающие подразделения украинских военных в районе Соледара понесли безвозвратные потери личного состава из-за подрыва на своих же минах, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

    «Продолжаются фиксироваться факты подрыва украинской техники и личного состава на собственных минных заграждениях. В районе населенного пункта Соледар отступающие подразделения понесли безвозвратные и санитарные потери личного состава, а также лишились двух единиц автомобильной техники в связи с хаотичным минированием местности», – написал он в своем Telegram-канале.

    В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.

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    Морпеха ВСУ отдали под суд в ДНР за убийство заложницы

    5 августа 2022, 08:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего – морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    «Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе – против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.

    Как установило следствие, Байдраков насильственно удерживал мирную жительницу, после чего застрелил ее из автоматического оружия.

    В прокуратуре ДНР отметили, что по результатам судебного разбирательства, с учетом военного времени, Байдракову может быть назначена исключительная мера наказания – смертная казнь.

    Ранее в ДНР заявили о возможном смертном приговоре боевикам группы «Медведи SS».

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    ВСУ выпустили по Алчевску ракету из РСЗО HIMARS

    7 августа 2022, 01:50

    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ЛНР.

    Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ повреждения получили более 10 многоквартирных домов в Алчевске.

    Напомним,  вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской народной республике, один снаряд попал в жилое многоэтажное здание, в результате чего начался пожар, более 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

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    Минобороны обвинило ВСУ в попытке спровоцировать обстрел мирных жителей

    4 августа 2022, 21:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются вызвать ответный огонь, обстреливая ВС России из жилых домов в подконтрольных им районах ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «В Северске (улица Ямская) и в Соледаре (улица Свободы) Донецкой народной республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских вооруженных сил с целью вызова ответного огня», – говорится в заявлении Мизинцева, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    Он пояснил, что такими уловками киевские власти хотят обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению и придать это огласке в украинских и западных СМИ.

    Ранее Мизинцев сообщал, что ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории медицинского училища в Артемовске ДНР, откуда обстреливают близлежащие населенные пункты.

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    ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток»

    6 августа 2022, 10:54

    Текст: Антон Никитин

    Украинская армия выпустила по Куйбышевскому району Донецка ракеты, рассыпав запрещенные противопехотные мины «Лепесток», сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

    «Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

    О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. С тех пор регулярно поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин.

    Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.

    Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.

    В начале августа Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток».

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    Ж/д вокзал Донецка загорелся после обстрела ВСУ

    5 августа 2022, 14:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Здание железнодорожного вокзала станции «Донецк» загорелось после обстрела украинских военных, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

    «В Киевском районе в результате обстрела горит здание железнодорожного вокзала станции «Донецк», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».

    В пятницу украинские военные обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой народной республике снарядами калибром более 150 миллиметров. Источники сообщили, что родильное отделение получило повреждения в результате обстрела больницы №17 в Куйбышевском районе города, пострадал как минимум один ребенок.

    В четверг украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой. Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка.

    В результате удара погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.

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    СК возбудил дело после обстрела ВСУ Донецка

    4 августа 2022, 20:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские следователи завели дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны после обстрела украинскими военными Донецка, сообщил Следственный комитет России.

    «По данным следствия, 4 августа 2022 года не позднее 10.30 мск представители украинских вооруженных формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в Ворошиловском районе Донецка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Повреждения получили здание Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна, здание гостиницы «Донбасс палас», два жилых дома по проспекту Театральному. Находившиеся у театра и гостиницы пять мирных жителей, включая ребенка, погибли. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

    «Украинские националисты действовали умышленно в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), Дополнительного протокола II к ней с целью убийства двух и более лиц, причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих в ДНР и не участвующих в вооруженном конфликте, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой. Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка.

    В результате удара погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.

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    Помощь от «Единой России» получили почти 14 тыс. человек в Изюме

    6 августа 2022, 16:23

    В гуманитарном центре «Единой России» в Изюме за месяц получили помощь почти 14 тыс. человек. Жителям выдали детское питание, косметику, средства гигиены и бытовую химию, сообщили в пресс-службе ЕР.

    Всего за месяц в Изюмский район доставили 150 тыс. гуманитарной помощи, сообщили в партии, помощь получили почти 14 тыс.человек, говорится в сообщении партии «Единая Россия».

    Отмечается, что волонтеры центра помощи «Единой России» также регулярно выезжают в села Изюмского района – девять населенных пунктов уже посетили. Жителям выдают детское питание, косметику, средства гигиены и бытовую химию, говорится в сообщении партии.

    Ранее стало известно, что помощь от «Единой России» получили более 20 тыс. жителей Запорожской области.

    Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России».

    С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также – на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

    В Донбассе и освобожденных территориях работает 37 гуманитарных центра «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тыс. человек.

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    ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Металлист из крупнокалиберных орудий

    5 августа 2022, 10:39

    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой народной республике снарядами калибром более 150 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Металлист: выпущен 31 снаряд калибром 155 миллиметров; 8.30 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 8.33 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

    Также уточняется, что украинские войска выпустили по населенному пункту Зайцево (южное) в 7.45 пять мин калибром 120 миллиметров, а в 8.15 – еще десять мин калибром 120 миллиметров. Также сообщается, что в 8.03 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.

    Накануне украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой. Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка. В результате удара погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.

    Российские следователи завели дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны после обстрела украинскими военными Донецка.

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    ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка

    7 августа 2022, 00:19

    Текст: Александра Юдина

    Украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

    Также представительство заявило, что в 21.50 по Киевскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток».

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