Школы в городах и районах Донецкой Народной Республики (ДНР) разрушены не столько от снарядов, сколько от отсутствия должного ремонта при киевской власти, сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Продолжаем готовить к 1 сентября и самостоятельно, и с помощью российских регионов-кураторов, закрепленных за районами, городами и школы, и детсады, и колледжи, и вузы. Многие школы, по большому счету, даже не от прилетов различных разрушены, а просто историей своей, временем. Ими никто не занимался десятилетиями (при киевской власти). Как в советские годы – 50-е, 60-е, 70-е – были построены – инвентарь, парты – все настолько стерто, не одно поколение детей воспитали. Это все нужно менять», – передает ТАСС слова Хоценко.

Он добавил, что уже выработан трехлетний план с каждым из субъектов России, который взял шефство над тем или иным городом. «Сейчас задача [для подготовки к 1 сентября] – сделать окна, крыши, проверить отопительные системы. На следующий год будем <...> бассейны ремонтировать, где они существуют, парты менять, делать нормальный и косметический, и капитальный ремонт», – уточнил глава правительства.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии сообщил, что в Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России».