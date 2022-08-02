В «Единой России» рассказали о работе гуманитарных центров в Донбассе и на освобожденных территориях

В Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России», сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии.

«Из них 15 – в ДНР, 10 – в ЛНР, три – в Харьковской области, восемь – в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тыс. человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР – Дмитрий Саблин; за ЛНР – Виктор Водолацкий; за Харьковской областью – Артем Туров; за Херсоном – Игорь Кастюкевич; за Запорожьем – Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Он отметил, что при содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», – сказал секретарь генсовета партии.

Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги – Донбассу» собрано более 150 тыс. книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.

«Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», – напомнил Турчак.

Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке партии в Донбассе к 1 сентября откроется не менее трех кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

В волонтерской работе в Донбассе и освобожденных территориях приняло участие уже более 1 тыс. добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской роты. Кроме того, МГЕР открыла представительства организации в народных республиках.

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР – их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тыс. вынужденных переселенцев из ЛДНР.

«Мы фиксируем обратную тенденцию – люди начали возвращаться в Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома», – подчеркнул секретарь генсовета.

Он также отметил, что с начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также на технические средства для поддержки Народной милиции ЛДНР.

«Наша гуманитарная миссия в Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса», – заключил он.