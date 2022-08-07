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Полиция Латвии прекратила охрану зданий закрытых генконсульств России
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Полиция Латвии прекращает охрану зданий ранее закрытых генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае, сообщили СМИ.
«Государственная полиция больше не будет охранять российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих генконсульств были объявлены нежелательными лицами в Латвии», – передает РИА «Новости» сообщение портала LSM.
Напомним, в апреле Москва решила «отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге». МИД России объяснил такое решение «принципом взаимности», а также «оказанием властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательством с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая
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Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне, в котором она привела способ налаживания связей с Китаем.
Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик рассказала о ситуации, приключившейся с ней в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», – приводит РИА «Новости» слова Пелоси.
Комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.
«Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие», – поделился мнением один из комментаторов.
«Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели – это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», – написал один из пользователей.
«Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», – заметил другой комментатор.
«Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», – считает еще один читатель.
«Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку», – констатировал пользователь.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», – приводит РИА «Новости» слова военного.
Риттер считает, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», – отметил разведчик и предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании «героического» образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад начал уставать от солидарности с Украиной.
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Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут
Сухогруз Razoni («Рацони»), плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром, сообщил источник в портовой администрации.
«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Он предположил, что это может быть турецкий или сирийский порт.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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Медведев заявил о конфискованном у Киева «преступно нажитом» имуществе
Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.
Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».
Также в Киеве рассказали, что начнут приватизацию на Украине с предприятий, перерабатывающих зерно.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Заместитель главы администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Он (Гура) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Леонтьева.
По словам Леонтьева, его заместителю, которому еще не исполнилось и 40 лет, приходилось заниматься наиболее актуальными вопросами города и района, восстановлением после ракетных ударов. Он выразил искренние соболезнования родным своего заместителя.
Ранее в СК заявили, что будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура.
В администрации Новой Каховки ранее сообщали, что было совершено покушение на замглавы администрации района по ЖКХ Виталия Гура, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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WSJ: Европа вступит в борьбу с Азией за российский газ
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В ближайшие месяцы Европа будет вынуждена бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.
Авторы статьи предполагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.
«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», – цитирует материал РИА «Новости».
Издание отмечает, что из-за ухудшения уровня жизни стойкость поддержки Украины европейцами может пошатнуться, и в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.
«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», – предполагает WSJ.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Выступающую за Латвию российскую гимнастку отстранили от участия в чемпионата мира
Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.
«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Вообще сезон получился классным. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», – написала Полстяная на своей странице в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
«Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли», –говорится в сообщении.
Полстяная в интервью Sport 24 заявила, что Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства ради выступления на чемпионате мира.
«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие. Либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В России находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», – цитирует РИА «Новости» спортсменку.
Елизавета Полстяная родилась в Латвии, однако гражданство страны получила только в 2018 году. С того момента она выступала за национальную команду. Весной 2022 года ей запретили тренироваться на территории России. Гимнастка условие выполнила.
Мировое первенство состоится в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября. В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.
Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Депутат Госдумы Светлана Журова ранее оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
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В МИД России ответили на требования украинского дипломата вернуть имущество СССР
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Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой. Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко потребовал «возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР» Украине.
«Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
Она пояснила, что статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным Судом ООН. Захарова также отметила, что в качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР.
«Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – подчеркнула Захарова.
Ранее в Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР.
Напомним, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза.
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Раскрыты масштабы воровства западной военной «помощи» на Украине
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Весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.
Так, в фильме звучат подозрения, что что-то из вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт завершится победой России, попасть в «неправильные руки» и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии, Ираке или Афганистане, пишет РИА «Новости».
«Я могу без тени сомнений утверждать, что части на передовой этого не получают. Дроны, (барражирующие боеприпасы) Switchblade... бронежилеты, каски, список можете дополнить сами», – говорит ветеран морской пехоты США Энди Милбурн.
Он создал и возглавляет группу «Моцарт», которая занимается подготовкой украинских военных. «Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки... то, да, создается впечатление черной дыры», – добавил он.
Другой герой документального фильма Джонас Охман предполагает, что до места назначения доходит только 30% передаваемой «помощи». При этом возглавляемая им волонтерская организации «Синее и желтое» собирает на Западе деньги в помощь украинским силовиками и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, колиматорные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, планки Пикатинни и иное имущество, исключая оружие.
Охман винит коррупцию, бюрократию и политические игры, мешающие эффективно отладить систему поставок. В фильме показано, как небольшой конвой, который вез партию зарубежной «помощи» на передовую, был вынужден рассеяться и повернуть назад, попав под российский обстрел.
Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера констатирует отсутствие данных о распределении военной «помощи».
«Но еще больше беспокоит то, что по меньшей мере некоторые страны, которые отправляют оружие, похоже, не думают, что это их обязанность – создать очень действенный механизм, который бы позволял знать, как эти поставки используются сегодня и как они могут и будут применяться завтра», – сказала она.
Напомним, немецкие СМИ сообщали, что «недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания».
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Минобороны показало захваченное под Харьковом трофейное оружие НАТО
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Минобороны России опубликовало видео с очередной партией трофейного западного вооружения, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.
«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства – ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
«Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 мм, был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 мм. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика», – рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата трофейного оружия.
Ранее сообщалось, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность.
В июле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за время спецоперации зафиксированы десятки случаев продажи украинскими военными комплексов Javelin и другого западного вооружения.
В Косове задержали российскую журналистку Дарью Асламову
«Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.
«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», – передает РИА «Новости» его сообщение в Facebook* (запрещена в России как экстремистская организация).
При этом Швецла не уточнил, какие страны и доказательства имеются в виду. Он также утверждает, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией», но не приводит доказательств этому.
Ранее сообщалось, что Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги.
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В Киеве рассказали, с чего начнут приватизацию в стране
На Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно, заявила исполняющая обязанности главы фонда госимущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова.
«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, например, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку», – заявила Батова в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».
Отмечается, что большая часть этих предприятий сейчас не работают.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.
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Политолог выделил главное в переговорах Путина и Эрдогана
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Отход от доллара снижает риски для обеих сторон, а попытки Анкары стать посредником между Россией и Украиной в конечном итоге могут привести к результату, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла накануне в Сочи.
«Итоги переговоров Путина и Эрдогана были предсказуемы. Удалось договориться о продолжении активизации двустороннего сотрудничества в самых разных областях, речь идет в том числе об атомной электростанции, которую строит Россия. Конечно, говорили и об углеводородах, «Турецком потоке». Турция становится хабом для транзита российского газа и нефти», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. По их итогам Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях и назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.
Российско-турецкие экономические отношения характеризуются хорошей динамикой, их структура меняется, происходит постепенный отход от доллара, что снижает риски для обеих стран от вторичных санкций при использовании западных платежных систем, добавляет собеседник.
«Уход от доллара – это то, чего ждали и что напрашивалось. Это хороший сигнал бизнесу с той и с другой стороны. Несмотря на геополитические осложнения, эти отношения будут развиваться и дальше», – подчеркнул политолог.
Не менее важным было обсуждение региональных вопросов, здесь позиции Москвы и Анкары могут расходиться по некоторым позициям, требующих отдельного согласования. «Это более сложная тематика, и позиции стран не во всем совпадают, иногда даже противостоят друг другу. Обсуждали
еще раз Сирию, потому что есть Идлиб, курдские регионы, где Россия и Турция в каком-то смысле могут столкнуться. Возможно, лидеры обсуждали ливийское досье. Ситуация в Ливии вроде бы несколько стабилизировалась, но возможны некоторые сюрпризы. Не исключено, что был затронут вопрос о Южном Кавказе, потому что есть идея создания формата «3+3». Это и вопросы строительства транспортных коридоров, которые объединили бы Турцию, Закавказье и РФ», – добавил Кортунов.
Встреча, которая длилась более четырех часов, не могла обойти украинский вопрос. По мнению эксперта, Эрдоган на волне успеха после заключения соглашения по вывозу украинского зерна «хотел бы сыграть более активную роль в широких вопросах политического урегулирования украинского конфликта».
«Здесь вряд ли могло бы произойти что-то серьезное, трудно было ожидать прорыва, потому что проукраинская позиция Турции всем известна. Поддержка одной из сторон конфликта обычно не позволяет выступить в качестве посредника. Но Эрдоган предлагал свои услуги. В частности, при определенных обстоятельствах Стамбул может стать местом встречи двух делегаций, а на каком-то этапе – российско-украинской встречи на высшем уровне. Но в содержательном плане здесь трудно рассчитывать, что Турция сможет сыграть решающую роль», – подытожил гендиректор Российского совета по международным делам.
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В Кремле отреагировали на переизбрание Дворковича главой FIDE
Переизбрание Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) говорит об эффективности его работы на этом посту, заявил пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.
«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», – сказал представитель Кремля, комментируя итоги голосования на генеральной ассамблее FIDE, передает ТАСС.
Песков отметил, что заранее никто не мог быть уверен в таком результате, «это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично». «Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», – резюмировал Песков.
В воскресенье сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года.
Напомним, 15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.
17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность дальнейшей поддержки Дворковича на посту главы ФИДЕ после его высказываний о спецоперации на Украине.