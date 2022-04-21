Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников закрываемых консульств Латвии, Литвы и Эстонии

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21 апреля, четверг | Последнее обновление — 13:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ходаковский: Киев упустил возможность деблокировать Мариуполь
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В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках.
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Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить.
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Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников закрываемых консульств Латвии, Литвы и Эстонии
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Россия решила объявить persona nоn grata всех сотрудников закрываемых в стране консульств Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает МИД.
Посол Латвии, Эстонии и временная поверенная в делах Литвы вызваны в МИД в четверг, им вручены ноты протеста, передает РИА «Новости».
Руководителям дипмиссий заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями по закрытию российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии (Тарту).
«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», – сообщили в министерстве.
Кроме того, «главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми».
В МИД потребовали, чтобы «все упомянутые лица покинули территорию России в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран».
Ранее Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
Напомним, Европа выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
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В МВФ отметили успех России в смягчении последствий санкций
Российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
«Действительно, российские власти приняли меры по смягчению последствий санкций. Одной из таких мер является бюджетная поддержка. Довольно успешно они сдерживают любого рода финансовый коллапс внутри страны и обеспечивают, чтобы банковская система оставалась на ногах и внутри России не было никаких крупных банкротств банков. Власти [России] пытаются стабилизировать экономику в крайне неблагоприятных условиях», – цитирует ТАСС Гуриншу.
Ранее МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России.
До этого Владимир Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркнул, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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Набиуллина объяснила необходимость высокой ключевой ставки
Короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что «мы должны проводить сейчас такую денежно-кредитную политику, которая не приведет к неуправляемому росту инфляции, значит, нужен достаточно короткий период высокой ставки, иначе мы будем все время пытаться догнать инфляцию, повышать, удерживать ставки на высоком уровне», передает ТАСС.
«Это может потребовать длительного времени, этого длительного времени у нас нет. Нужна структурная перестройка экономики», – добавила она.
Ранее Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
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Банк России решил оспаривать заморозку золотовалютных резервов
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Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Набиуллина заявила, что «это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», передает ТАСС.
Она отметила, что в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля: «Я знаю, что многие предприятия тоже очень жаловались по внешнеэкономической деятельности, когда тяжело рассчитываться. Но это вынужденная мера. Будь у нас золотовалютные резервы, вот эта часть (была бы) не заморожена, не было бы необходимости в таких драконовских мерах по движению капитала».
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против Москвы.
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Valio решила найти инвестора для российского подразделения
Финский концерн Valio рассматривает варианты поиска инвестора для российского подразделения, продолжает работу в России без изменений, сообщили в компании.
Поясняется, что реализация такого решения – это сложный и длительный процесс, детали этого процесса не раскрываются, передает ТАСС.
При этом в Valio подтвердили, что в настоящее время операционная деятельность ООО «Валио» в России продолжается, компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются без изменений.
Ранее сообщалось, что финские Valio и Paulig объявили о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий.
Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
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Индия возобновила поставки чая и продуктов в Россию
Поставки индийского чая и продовольствия в Россию возобновились на прошлой неделе, сообщают источники The Economic Times. По их данным, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии.
По информации газеты, в Россию уже отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий, передает РИА «Новости».
Платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-Банк с российской стороны и Bank of Maharashtra с индийской стороны.
По данным газеты, платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро.
Россия импортирует 43–45 млн килограммов индийского чая в год, что делает ее одним из его главных потребителей на мировом рынке, указывает The Economic Times.
Ранее СМИ сообщали, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль).
Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах дружественных России стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
По словам президента, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», – цитирует ТАСС Путина. Президент попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.
Ранее Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России, и подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни.
Также президент указал на восстановление ситуации в российской экономике.
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Глава Минфина Японии объяснил свою позицию во время бойкота России на встрече G20
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки пояснил, что не покидал зал во время выступления министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20 в Вашингтоне, чтобы иметь возможность выступить с осуждением Москвы.
Судзуки заявил, что он «не покидал заседание и выступил с резкой критикой в адрес России», он «указал, что действия России являются категорически неприемлемыми», передает РИА «Новости».
Напомним, российский министр принял участие во встрече в среду в удаленном формате.
Силуанов предупредил финансовую двадцатку о глобальных рисках из-за санкций против России, подчеркнув, что она никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты.
По данным газеты The Washington Post, ряд чиновников, присутствовавших на мероприятии очно, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен и представители Великобритании, покинули зал на время его выступления.
Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что «Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать».
Министр финансов Индонезии, которая является председателем «Большой двадцатки» в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.
Напомним, Судзуки на заседании парламентского комитета заявлял, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России.
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Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной
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«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.
«У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.
«Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.
«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.
В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.
Акции Netflix обрушились на четверть из-за ухода из России
Акции американского стримингового сервиса Netflix подешевели на 25,7% на предторгах после того, как компания сообщила о рекордном снижении количества платных подписчиков в прошлом квартале после ухода из России, следует из пресс-релиза компании и данных торгов.
Суммарное число платящих подписчиков Netflix в мире, с учетом новичков, в первом квартале составило 221,64 млн, однако это на 200 тыс. меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. Такое снижение стало первым с 2011 года, передает РИА «Новости».
Netflix, в частности, заявил, что только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тыс. подписчиков. Компания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 млн по итогам текущего квартала.
Чистая квартальная прибыль Netflix снизилась в годовом выражении на 6,4%, до 1,597 млрд долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,53 доллара после 3,75 доллара годом ранее.
Выручка компании за отчетный период составила 7,868 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 9,8%.
На фоне массового оттока платных подписчиков в Netflix захотели создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками. Указывается, что это «станет большим изменением для компании».
Netflix – компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы.
Сервис действует почти в 200 странах, однако он приостановил работу в России на фоне спецоперации на Украине.
Россияне потребовали от Netflix 60 млн рублей за уход с рынка.
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В Кремле пообещали соответствующий интересам России ответ на санкции
Ответные меры России на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится подготовка ответных мер на санкции в отношении России, что «они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда, в любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам», передает РИА «Новости».
Говоря о том, будет ли тема подниматься на совещании в понедельник, Песков ответил, что по его данным, этого не планировалось, если только она не будет кем-то поставлена на повестку дня.
За подробностями ответных мер он попросил обращаться в правительство, передает ТАСС.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
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Paramount объявила о приостановке вещания своих телеканалов в России
Американская компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов на территории России на неопределенный срок с 20 апреля.
В группу Paramount входят каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также MTV Russia и MTV Live HD. Компания объявила о приостановке вещания в России еще в середине марта, но не обозначила точную дату. Теперь же российских операторов уведомили, что вещание прекратится на неопределенный срок с 20 апреля, передает «ФАН» со ссылкой на Telegram-канал «Кабельщик».
Ранее компания Discovery объявила об ограничении вещания. Ограничения коснулись 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet.
До этого приостановили вещание в России телекомпания CNN и американское агентство Bloomberg.
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Полпред президента в УрФО призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями
Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург) и его разработки должны помочь решить вопросы импортозамещения в России, считает полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
Якушев на встрече с гендиректором предприятия Николаем Клейном обсудил вопросы «работы предприятия по направлению импортозамещения, а также конкурентоспособность выпускаемой продукции и кадровая политика завода», передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полпредства.
Якушев «выразил уверенность, что имеющийся научный потенциал позволит предприятию и в дальнейшем вести разработку и производство конкурентоспособной продукции и оперативно решить вопросы с импортозамещением».
Клейн сообщил, что портфель заказов у завода сформирован до 2024 года, а на продукцию есть запрос из зарубежных стран. Якушев, в свою очередь, отметил, что предприятие успешно сотрудничает с кафедрами УрФУ и УрГЭУ.
Помимо гражданской продукции, завод имени Калинина («ЗиК») известен своими разработками специального назначения. В частности, предприятие занимается системами противовоздушной обороны С-300, а также крылатыми ракетами «Калибр», которые были успешно испытаны в Сирии.
Ранее Московская область пообещала поддержку занятым импортозамещением компаниям.
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Госдума запретила банкам направлять сведения о клиентах в недружественные страны
Госдума приняла закон, который запрещает российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций.
Документ направили на минимизацию рисков, возникающих в связи с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну, передает РИА «Новости».
Закон запрещает банкам предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Исключение сделано для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация может проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству.
При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России, причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию, в этом случае регулятор должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк.
Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Ране ЦБ ввел новые меры поддержки банков.
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