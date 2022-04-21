Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников закрываемых консульств Латвии, Литвы и Эстонии

Россия решила объявить persona nоn grata всех сотрудников закрываемых в стране консульств Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает МИД.

Посол Латвии, Эстонии и временная поверенная в делах Литвы вызваны в МИД в четверг, им вручены ноты протеста, передает РИА «Новости».

Руководителям дипмиссий заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями по закрытию российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии (Тарту).

«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», – сообщили в министерстве.

Кроме того, «главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми».

В МИД потребовали, чтобы «все упомянутые лица покинули территорию России в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран».

Ранее Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.

Напомним, Европа выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов.

МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.

Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.

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