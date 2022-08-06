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В Испании украинцев задержали за вымогательство у соотечественников
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Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая состояла из выходцев с Украины и занималась вымогательством у своих соотечественников, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
По их информации, были задержаны четыре человека, которые «использовали несоразмерное насилие для совершения грабежей», а также «вымогательства и незаконных задержаний». Расследование началось в мае текущего года, когда стражи порядка узнали об ограблении в жилище трех гражданок Украины, недавно прибывших в Испанию, передает ТАСС.
Полицейским также удалось установить, что члены преступной группировки занимались вымогательством у своих соотечественников. Сейчас все подозреваемые заключены под стражу в ожидании суда.
Отметим, что в западных странах, принимающих украинских беженцев, растет недовольство на фоне скандалов с участием граждан этой страны. Так, сдавать жилье украинским беженцам больше не хотят граждане Британии и Нидерландов.
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Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
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В результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщили в следственных органах ДНР.
Сообщается, что среди убитых «были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд». Как пояснили в следственных органах, «уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам». При этом «их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых», передает ТАСС.
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики
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«За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.
«Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.
С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.
«После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.
«Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.
Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.
Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант».
Болгария сообщила о тайной передаче Украине оружия на миллиард евро
Болгария в рамках военной поддержки Украины за четыре месяца тайно передала через Польшу 4,2 тыс. тонн оружия, сообщил и.о. министра экономики Болгарии Александер Михайлов.
Михайлов сообщил, что «до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в 1 млрд 16 млн евро». За этот период 4,2 тыс. тонн «болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной». Михайлов заявил, что есть документы, подтверждающие его слова, передает УНИАН со ссылкой на Nova.bg.
Напомним, в июне Болгария отказалась поставлять на Украину вооружения. Также в июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Занимавший пост премьера Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Кох перечислил ложь украинских властей о военных действиях
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«На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата?» – написал в своем блоге бывший вице-премьер России Альфред Кох, говоря о многочисленных противоречащих друг другу заявлениях украинских властей.
«Я уже перестал что-то понимать. Нам так много говорили, что вот-вот начнется украинское наступление на Херсон, что я все никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь, без всякого перехода, предлагают нам ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог», – написал он в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*).
Кох добавил, что украинцам так долго рассказывали, что «российская артиллерия осталась без снарядов», что «нам опять нужно привыкать» к фактам, что ВСУ находятся под постоянным огнем в Донбассе. «Нам говорили, что у Путина уже нет резервов. Но [...] у него все еще есть силы продолжать наступление на Бахмут и Авдеевку», – отметил бывший политик.
Кох призвал украинские власти «рассказать все как есть», «сказать правду своему народу». По его словам, ложь – религия рабов и хозяев, а правда – бог свободного человека.
«Зачем тотальная эвакуация из Донецкой области? А почему ее не провели раньше, когда русские наступали? И почему ее проводят теперь, когда риска такого наступления нет? Или есть?», – задается вопросами Кох.
«На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата? Только не надо заводить старую волынку про то, что Запад плохо помогает. Запад вас в эту войну не загонял, а даже наоборот, пытался помирить вас с Путиным. За что вы Запад презирали и гордились своим молодечеством», – уточнил он.
По его мнению, теперь Запад помогает как может. «Миллиарды кэша почти каждый день сыпятся как из рога изобилия. У вас уже западных РСЗО почти столько же, сколько у британской армии. Европа готовится замерзать зимой, но отступать не намерена. Так что хватит про «плохой» Запад. Давайте уже, наконец, про танцора и что ему мешает в реальности», – резюмировал Кох.
В июле газета ВГЗЛЯД разбиралась, куда в ближайшие время может ударить российская армия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в районе городов Лисичанск, Авдеевка, Артемовск (Бахмут) для украинских сил сложилась очень тяжелая ситуация.
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Минобороны назвало обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение ВСУ
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Украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм, заявили в Минобороны России.
«Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
«Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами. По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», – указали в ведомстве.
Министерство отметило, что особо цинично нападение на ЗАЭС выглядит во время международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, проводимой под эгидой ООН.
«Призываем международные организации осудить преступные действия режима [президента Украины Владимира] Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», – заключили в ведомстве.
Ранее в Энергодаре сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.
Власти Запорожской области заявили, что украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу.
Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.
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После обстрела ВСУ на Запорожской АЭС начался пожар
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В результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара.
«Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
Напомним, до этого в Энергодаре украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
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Глава французского бюро Amnesty International призвал Киев убрать вооружения из жилых зон
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Киевские власти должны незамедлительно вывести свои военные силы и технику из жилых кварталов, чтобы не подвергать опасности население украинских городов, выступил с требованием глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.
«Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул руководитель бюро, «активисты правозащитной организации с апреля по июль проводили проверки, по итогам которых было установлено, что в 19 украинских городах, в том числе в регионах Харькова, Николаева, в Донбассе, украинские силы базировались в центре жилых кварталов, в частности в школах и больницах».
«Мы считаем это нарушением международного гуманитарного права», – отметил глава французского бюро организации.
Напомним, Amnesty International ранее признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, это знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился данными доклада и заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую сам он называет «государством-террористом». Более того, Зеленский заявил, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Запорожские власти назвали цели Киева при обстреле АЭС
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Украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», – заявил Рогов, комментируя недавний обстрел ВСУ территории ЗАЭС, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно, они метили по линиям электропередач, чтобы нарушить охлаждение реакторов и «вызвать техногенную катастрофу».
Рогов призвал МАГАТЭ вмешаться в ситуацию и пресечь атаки Украины на ЗАЭС.
Ранее в Энергодаре, где находится станция, сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.
В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
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Глава украинского бюро решила уйти из Amnesty International
Оксана Покальчук, которая возглавляет украинское бюро базирующейся в Великобритании Amnesty International, сообщила, что уходит из организации.
Покальчук в соцсетях заявила, что ей «больно это признавать», но она и «руководство Amnesty International разошлись во взглядах на ценности». Покальчук «приняла решение покинуть организацию», передает ТАСС.
Напомним, эксперты Amnesty International пришли к выводу, что украинские военные нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
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Зеленский похвастался конфискацией российских активов на 765 млн долларов
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На Украине конфисковали российские активы на 765 млн долларов, собираются изъять еще свыше 900 принадлежащих российскому государству активов, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский «провел совещание по санкционной политике, конфискации российских активов». Он заявил, что эта «работа продолжается». По его словам, если «оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тыс. позиций» для конфискации.
Как сообщал глава правительства Украины Денис Шмыгаль, предлагается конфисковать «903 объекта российского имущества»: 79 позиций – это корпоративные права, 824 – имущество – передает ТАСС.
Напомним, западные страны также устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Путин встретился с Кадыровым
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Президент Владимир Путин в пятницу после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни, сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.
Ранее Кадыров сообщал о том, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Он тогда сообщал, что собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах». Кадыров отмечал, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев, и добавил, что сам получил приглашение посетить Турцию и принял его.
По итогам переговоров лидеров России и Турции было принято совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились увеличивать объем торговли между странами, наращивать взаимодействие в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в том числе в части беспрепятственного экспорта российского зерна, и подчеркивается важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. А в начале переговоров Эрдоган заявлял, что Турция и России «откроют новую страницу в двусторонних отношениях».
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Россия не увидела сигналов о готовности Украины к переговорам
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Украинские власти не подавали сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский, комментируя возможность мирных переговоров, сообщил, что «Украина не подает нам каких-либо сигналов о наличии у нее ответственной позиции». По его словам, у Киева «есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров». В результате стороны «все еще далеки» от переговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.
Как отметил первый зампостпреда России при ООН, Украина заявляет, что «готова вести переговоры, когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым». Он подчеркнул, что это «само по себе смешно». В результате у России «пока нет каких-либо реальных партнеров» по переговорам на Украине, поэтому «специальная военная операция продолжается».
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
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В Херсонской области опровергли слухи о коме главы региона Сальдо
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Сообщения о том, что глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо впал в кому, не соответствуют действительности, заявил его заместитель Кирилл Стремоусов.
«Слухи о коме Владимира Сальдо – это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо – это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных», – цитирует Стремоусова РИА «Новости».
По его словам, руководство региона работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что Сальдо якобы находится в медикаментозной коме.
Также ранее сам Сальдо сообщал, что после его совещания с правительством области «подошел министр здравоохранения и, глядя на внешний вид» главы региона, «стал настаивать на немедленном медобследовании». После завершения обследования министр настоял на немедленной госпитализации.
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Китай указал на «черную руку» США в кризисах на Украине и Тайване
У украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США», заявил посол Китая во Франции Лу Шае.
Лу Шае заявил, что «США хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России. Лу Шае отметил, что влияние США, в частности, «постепенно уменьшается» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, американцы стремятся «нарушить обстановку», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.
В свою очередь, посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести «полную ответственность» за такое развитие событий.
По мнению китайской стороны, «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны». В посольстве напомнили, что свыше 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу «одного Китая». Посольство отвергло «обвинения в том, что Китай нагнетает напряженность». Указывается, что «именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе».
Напомним, события вокруг Тайваня стали очередным примером того, как Соединенные Штаты готовы разжигать конфликты в любом конце планеты. Подобные действия стали одним из важнейших инструментов для сохранения за США статуса единственной сверхдержавы, который оказался под угрозой.
Вашингтон пытается отвлечь внимание России от Украины, сплотить американский истеблишмент, а также показать всем – России, Китаю, «глобальному Югу», своим союзникам и клиентам – американскую мощь и возможности разжигать и тушить конфликты.
Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье
Российский триколор установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.
«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой», – передает РИА «Новости» с места событий.
Ранее ВС России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области около 500 украинских националистов, сообщили в минобороны России.
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