Белый дом выразил протест послу КНР в США из-за ситуации вокруг Тайваня

Посол Китая в США Цинь Ган был вызван в Белый дом в связи «провокационными действиями» Пекина в отношении Тайваня, сообщает СМИ со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

«После действий Китая, предпринятых ночью, мы вызывали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы выразить протест в связи с провокационными действиями КНР. Мы осуждаем военные действия КНР, они безответственны и противоречат нашим давним целям по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе», – передает ТАСС его слова со ссылкой на газету Washington Post.

При этом Вашингтон выразил намерение поддерживать все линии коммуникаций.

«Мы не стремимся к кризису и не хотим его. В то же время мы не позволим препятствовать нашим действиям в водах и небе западной части Тихого океана, в соответствии с международным правом», – приводит газета слова Кирби.

Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

В Кремле заявили, что Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань.