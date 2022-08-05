Россия объявила персонами нон грата 14 дипломатов Болгарии

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота российского дипведомства об объявлении персона нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

«5 августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персона нон грата и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России», – сообщается на сайте российского ведомства.

Как добавили в МИД, Россия считает, что высылка Болгарией российских дипломатов наносит существенный урон отношениям между странами и свидетельствует о дальнейшей деградации Запада.

«Подобные действия не только наносят существенный урон традиционным связям между нашими странами, ущемляют права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, лишь бы навредить России», – отметили в ведомстве.

При этом в МИД выразили сожаление в связи с безоговорочным следованием официальной Софией «этой деструктивной линии».

В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.