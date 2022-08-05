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Эксперт объяснил планы Пекина расширять стратегическое сотрудничество с Москвой
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«В первую очередь наши страны будут развивать сотрудничество в экономической и политической сферах. Кроме того, такое углубление партнерства служит интересам стран Юго-Восточной Азии», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией.
«В развитии сотрудничества России и Китая есть два основных направления, в которых заинтересован Пекин. В рамках экономического партнерства стороны договорились к концу года выйти на торговый оборот в 200 млрд долларов. Для этого нужно многое сделать. Прежде всего, наладить стабильный импорт из Китая в Россию, а также не допустить снижения поставок российских энергоносителей в Китай», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев.
«Кроме того, есть политическое направление развития сотрудничества. Россия и Китай, как известно, являются участниками двух важных объединений – это ШОС и БРИКС. Обе организации демонстрируют неплохую динамику развития и укрепления связей между участниками. Китай и Россия должны способствовать тому, чтобы обе организации вышли на новый уровень развития и взяли на себя ответственность за стабильность экономического партнерства в Евразии, если речь идет о ШОС, а возможно, и во всем мире, если речь идет о БРИКС», – полагает эксперт.
«Страны Юго-Восточной Азии к такому партнерству относятся, безусловно, позитивно, что также важно для Пекина. Любое углубление партнерства в Евразии служит интересам всех участников экономического сотрудничества. Страны региона на сегодняшний день очень активно сотрудничают и с Китаем, и с Россией. Большинство этих стран для нас дружественные», – убежден собеседник.
«Таким образом, взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии является важнейшим приоритетом как России, так и Китая. Конечно, некоторые из этих стран присоединились к санкциям против России. Например, Сингапур это сделал по локальным внешнеполитическим причинам, и расширять их не планирует», – отметил он
«Япония взяла курс на сворачивание экономических связей с Россией. Это говорит о том, что на смену японским инвесторам и корпорациям могут прийти китайские. В Токио к этому относятся весьма ревностно, но сделать ничего не могут, поскольку находятся под жестким давлением Соединенных Штатов. Пока это давление будет продолжаться, я не думаю, что российско-японские отношения покажут какую-то позитивную динамику», – рассказал Бабаев.
«Южная Корея сегодня также является для нас недружественной страной, она присоединилась к санкциям. Но мы знаем, что южнокорейские компании заинтересованы в связях с Россией, поэтому весьма вероятно, что когда-нибудь они смогут пролоббировать в своем правительстве более благоприятные подходы в развитии сотрудничества с Россией», – отметил эксперт.
«Кроме того, не думаю, что визит Пелоси сильно повлияет на отношения между странами Юго-Восточной Азии и их связи с Россией и Китаем. Но совершенно не удивительно, что даже американские союзники в этом регионе не поддерживают такую абсолютно провокационную выходку», – заключил он.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. «Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Кроме того, глава МИД Китая рассказал Лаврову, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями. «Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», – передает ТАСС его слова.
Ван И отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу российский МИД с критикой действий США.
Напомним, что в Камбодже проходит совещание глав МИД формата Россия – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В Пномпене у российского министра намечен ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, заявила представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
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Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
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«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией
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Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
«Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
До этого директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
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Баллистические ракеты армии Китая впервые пролетели над Тайванем
В ходе учений баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем, сообщил профессор Академии национальной обороны НОАК генерал-майор Мэн Сянцин.
Мэн Сянцин отметил, что ракеты «прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot и на глазах у американских систем Aegis поразили цели», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По его словам, «это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, а также отражает рост возможностей вооружений». Поясняется, что зоны стрельб выбраны из-за военно-морских баз в городах Тайдун, Хуалянь и Гаосюн. Другой район учений, расположенный у острова Пинтань, находится в самом узком месте Тайваньского пролива. Еще две зоны находятся в районе важного порта и транспортного центра Цзилун. Последний район учений предполагает отработку задач по блокированию пролива Баши.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
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Глава МИД Китая рассказал Лаврову о серьезных последствиях поездки Пелоси на Тайвань
Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене.
«Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», – передает ТАСС его слова.
Ван И отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу российский МИД с критикой действий США.
«Торопливый визит [Пелоси] на Тайвань стал серьезным нарушением принципа «одного Китая» и американо-китайских двусторонних договоренностей. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР», – добавил он.
Министр подчеркнул, что попытки США и западных стран манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут. «Никто, никакая политическая сила, на одна страна не сможет отколоть Тайвань от Китая», – сказал он.
Лавров в свою очередь назвал странными рассуждения США и Японии о том, что визит Пелоси на Тайвань не является делом Китая, и что принцип одного Китая, по их мнению, не означает, что у Пекина надо спрашивать разрешение по таким вопросам.
«Сегодня [на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Восточноазиатского саммита в Камбодже] было немало таких искрящих заявлений, прежде всего, по поводу того, что происходит в районе Тайваньского пролива после визита Нэнси Пелоси. Были достаточно острые высказывания наших китайских партнеров, которых мы поддерживаем. И были встречные заявления Соединенных Штатов и Японии о том, что это не дело Китая, и что декларированная политика поддержки принципа одного Китая отнюдь не означает, что надо спрашивать разрешение в Пекине, чтобы посещать Тайвань. Странная логика, конечно», – заметил глава российского МИД.
Ранее Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.
До этого директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
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Торгпред России в Китае заявил о необходимости реального импортозамещения
Замещение импорта из недружественных стран импортом из Китая имеет достаточно серьезные перспективы, но России нужно переходить на реальное импортозамещение, заявил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
«Если говорить об импортозамещении, то есть, скорее, не об импортозамещении, а о замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая, очевидно, что здесь есть достаточно серьезные перспективы. Я могу судить по тем запросам, которые поступают в торговое представительство. Нашим компаниям нужен достаточно широкий ассортимент. Есть предложения и от китайских компаний на поставку продукции, которая могла бы заместить импорт из недружественных государств», – передает РИА «Новости» слова Дахновского.
Он отметил, что «в Китае сегодня производится все, кроме того, технологический уровень китайской промышленности достаточно высок».
Безусловно, добавил торгпред, есть отрасли, где китайцы выступают в роли догоняющих, но есть и много отраслей, где они самодостаточны и производят ту продукцию, которая пользуется спросом во всем мире, «и в этом плане мы, безусловно, стараемся помогать нашим компаниям получать китайскую продукцию на замену западной».
«Но хотелось бы обратить внимание вот на что. Нужно переходить от замещения импорта из одной страны импортом из другой на реальное импортозамещение. Есть технологии, которые можно в Китае брать за основу и дальше дорабатывать у нас, в нашей стране достаточно хорошие мозги, которые могут это делать», – указал торгпред.
По его словам, через это прошли многие страны, например, Сингапур, «они брали технологии других стран, дорабатывали их настолько, что права интеллектуальной собственности переходили к ним, и дальше начинали сами экспортировать эти технологии и продукцию».
По словам Дахновского, России в условиях новых санкций необходимо уделять больше внимания насыщению внутреннего рынка именно за счет собственного производства.
«В настоящее время мы работаем более активно с китайскими отраслевыми ассоциациями, например, (предложений из России) по продукции лесопромышленного комплекса стало выше крыши. Если раньше все поставлялось в основном из Сибири, то сейчас идут предложения из Карелии, из Архангельска, из Вологды», – заявил Дахновский, отвечая на вопрос, заметили ли в торгпредстве рост интереса российских компаний к Китаю на фоне санкций Запада.
При этом он отметил, что «опять же, здесь нужно смотреть дальше, чтобы производить конечную продукцию у себя в стране, мы должны сегодня больше внимания уделять насыщению внутреннего рынка именно за счет своего собственного производства».
«Собственно говоря, речь не идет о том, чтобы все производить в стране, потому что это невозможно, даже китайцы не все производят. Но идея абсолютно правильная, и там, где у нас есть возможности и материалы, надо наращивать компетенции, закупать оборудование и производить самим ту же самую мебель, стройматериалы», – отметил он.
По словам торгпреда, «самое главное, по многим вещам, там, где это экономически оправдано, восстанавливать производство, станкостроение, машиностроение, судостроение – этому сейчас уделяется очень много внимания, и здесь нужно работать».
Ранее российские ученые создали импортозамещающий материал для атомных станций.
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США решили оставить авианосец «Рональд Рейган» у Тайваня
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Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения оставались у Тайваня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Корабли должны «следить за ситуацией». Кирби рассказал, что ракетные войска НОАК запустили 11 ракет к прилегающей к острову акватории. США «осудили эти действия», назвав их «безответственными» и «противоречащими давней цели» Вашингтона – «поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в регионе», передает ТАСС.
США «ожидают, что эти действия продолжатся, и что Китай продолжит принимать меры реагирования в ближайшие дни», но в Вашингтоне «готовы к тому, что решит сделать Пекин». «Мы не будем стремиться к кризису и не хотим его», – сказал Кирби.
Он подтвердил, что «давно запланированный на эту неделю запуск МБР Minuteman III был перенесен на ближайшее будущее», поскольку Вашингтон «не считает, что дальнейшая эскалация отвечает» интересам США, Тайваня и региона. Как заявил Кирби, пока «Китай осуществляет дестабилизирующие ситуацию военные учения вокруг Тайваня, США демонстрируют вместо этого поведение ответственной ядерной державы путем снижения рисков просчета и неверного понимания». При этом он подчеркнул, что «испытание проведут».
Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам. Как сообщили СМИ, в ходе учений баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. США сообщали, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и его ударная группа действуют в Южно-Китайском море после успешного визита в порт Сингапура.
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Блинкен назвал «провокационной» реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного западного чиновника.
По информации агентства, с соответствующим заявлением Блинкен выступил на встрече с представителями государств Азии. В ходе мероприятия госсекретарь также заявил, что США стремятся восстановить спокойствие из-за ситуации вокруг Тайваня, передает ТАСС.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Трасс отказалась лететь на Тайвань
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в случае избрания премьер-министром не поедет на Тайвань.
Когда Трасс был задан соответствующий вопрос, она ответила: «Нет». При этом глава МИД не стала прямо отвечать, собирается ли направлять дополнительное вооружение на Тайвань (Трасс призывала к этому в июне), как в случае с Украиной, передает ТАСС.
Глава МИД Великобритании сказала, что у ее страны есть действующая лицензия по поставкам вооружения Тайваню. По ее словам, это самое большое, что Лондон сейчас «может сделать». Однако министр подчеркнула, что «демократии, как на Тайване», необходимо защитить.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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США перенесли испытания новой ракеты из-за напряженности с Китаем
Соединенные Штаты решили перенести запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня», – сказал собеседник Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
При этом он не уточнил, на какой срок отложено испытание.
По словам источника, испытание перенесли по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
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Пескова спросили о словах Арестовича о необходимости «встряски для мира»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать заявления советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «Западу и миру нужна хорошая встряска» через активизацию конфликтов вокруг Тайваня, Косова и других точек для того, чтобы избавиться от иллюзий.
«Я не могу ничего сказать [по этом поводу], поскольку не знаю доподлинных заявлений Арестовича. Было бы неверно комментировать, не зная доподлинно. Не берусь чего-то говорить на эту тему», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.
Беспокойная обстановка вызвана недавним визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Китае заявили, что ее поездка на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Тем временем Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги.
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В Британии призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня
Своими заявлениями о безусловной поддержке Украины и Тайваня любыми средствами Запад идет на риск полномасштабного конфликта с Россией и Китаем, написал в статье для The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс.
Так, в отношении Тайваня тот же Вашингтон заявляется о поддержке принципа «одного Китая», но не отказывается от соглашений о военной помощи Тайбэю. Схожая ситуация, по версии Дженкинса, наблюдается и с Киевом, которому на Западе твердят о необходимости «поражения России», игнорируя факт того, что усиление поддержки Украины ведет к более жесткой реакции Москвы, передает РИА «Новости».
Также Дженкинс напомнил, что западное вмешательство в дела других государств в последние годы больше походило на имперские войны, приведшие к бессмысленной гибели тысяч людей по всему миру.
«Запад должен быть готов отступить», – заключил автор статьи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем».
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
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Эксперт оценил действия Китая после визита Пелоси на Тайвань
Китай сумел сдержаться перед провокацией США на Тайване, устроенной при помощи 82-летней спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, заявил аспирант факультета политологии МГУ им. Ломоносова, член экспертного клуба «Дигория» Эльдар Есиев.
«Нэнси Пелоси все же посетила Тайвань. Повестка визита спикера Палаты представителей Конгресса США была довольно формальной – встреча с главой администрации парламента острова. Обошлось без громких заявлений Пелоси, что нельзя сказать о риторике представителей Китая: они предупредили США об «очень серьезных последствиях» визита», – приводятся слова Есиева в Telegram-канале «Росмолодежь».
Он отметил, что за полетом самолета в прямом эфире следили почти 3 млн человек, их волновало, начнется ли Третья мировая война из-за визита американского политика.
«Самолет Пелоси ВВС НОАК не сбили, как и не атаковали сам остров китайские ракеты. Китай практически не отреагировал на визит, хотя предупреждения с его стороны по своей риторике были на предельном уровне напряженности. Многие эксперты негативно отреагировали на действия КНР, уличив страну в нетвердости своей позиции. На самом деле Китай не поддался на очевидную провокацию», – указал эксперт.
Он пояснил, что США выступили провокатором, никак иначе нельзя оценить «откровенно конфликтогенные действия» представителя американского истеблишмента. Есиев напомнил, что такого же мнения придерживается и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД охарактеризовал политику США фразой «что хочу, то и ворочу» и провел параллель с действиями США на Украине.
«Вспоминая украинский вопрос, скажем, что именно американская администрация за несколько месяцев до начала специальной военной операции сообщала о том, что Россия начнет боевые действия со дня на день. Выглядело это как очевидная провокация с целью перевести конфликт в военную плоскость», – отметил эксперт.
Также он упомянул конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово. 28 июля президент и премьер-министр Косово посетили США и встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив после встречи о поддержке американцами позиции по независимости Косово. Спустя три дня после встречи конфликт почти чуть было не перерос в боевые действия.
«Череда подобных событий и, очевидно, провокационной политики США свидетельствуют о стремлении США создать несколько «горячих» точек на карте нашей планеты, чем вызвать начало мирового кризиса. Но зачем? Ответ, как обычно, в деньгах. Посмотрев на данные экспорта американского оружия с 2000 года, можно заметить, что с 2017 года тенденция роста объема экспорта и, соответственно, прибыли сменилась трендом на падение этих показателей», – указал Есиев.
Ситуацию усугубила пандемия и сокращение бюджетов стран-импортеров американского вооружения. В таком случае военные конфликты могут заставить рынок вновь покупать американское вооружение с большей интенсивностью. «Да такой [войны], чтобы все боялись и вооружались. Но далекой, чтобы самим было нестрашно. Где-нибудь, например, в Европе, Азии или Африке», – заключил эксперт.
Токио выразил протест Китаю после падения ракет в японской экономической зоне
Правительство Японии направило решительный протест Китаю после того, как пять выпущенных Китаем ракет упали в японской исключительной экономической зоне, сообщает агентство Kyodo News.
В связи с инцидентом вице-министр иностранных дел Такэо Мори провел телефонный разговор с послом Китая в Японии, в ходе которого потребовал немедленно прекратить проведение военных учений, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
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Китай назвал учения возле Тайваня предупреждением
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
«Все предпринимаемые нами действия и действия, которые еще только будут реализованы, являются своевременной реакцией и ответными шагами. Они продуманы, серьезным образом взвешены, направлены на защиту нашего суверенитета и безопасности, соответствуют внутреннему и международному законодательству», – передает ТАСС слова дипломата.
«Они служат предостережением провокаторам, а также направлены на защиту стабильности и мира в Тайваньском проливе», – добавила она.
Тем временем в заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ши И сообщается, что НОАК совершила пуски ракет с неядерной боевой частью по акватории к востоку от Тайваня в рамках масштабных учений вокруг острова.
«4 августа во второй половине дня ракетные войска Восточной зоны боевого командования НОАК совершили пуски ракет с неядерной боевой частью по многим районам в акватории к востоку от Тайваня», – сказано в заявлении. Как отмечается, все ракеты с точностью поразили условные цели в заданных районах учений.
В нем указывается, что все задачи в ходе учебной миссии с боевыми стрельбами полностью выполнены, контроль в соответствующих районах морской акватории и воздушного пространства снят.
Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.
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Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе КНДР и Республики Корея, а также встретилась с военными.
Как отмечается в документе, Пелоси и другие члены делегации «во время поездок в демилитаризованную зону и на авиабазу Осан выразили признательность Конгресса и страны» американским военным за службу.
Члены американской делегации на встрече с южнокорейскими законодателями «подтвердили приверженность американо-корейскому альянсу» и выразили настрой на «укрепление безопасности, повышение прочности цепочек поставок, наращивание торговли и инвестиций, что выгодно для обеих стран», передает ТАСС.
В заявлении Пелоси отметила, что члены делегации провели телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Елем, в котором «выразили признательность за гостеприимство» по отношению к находящимся в стране американским военным.
Ранее глава Южной Кореи заявил, что визит Пелоси в демилитаризованную зону станет сигналом, направленным на сдерживание Пхеньяна.
Пелоси прибыла в Южную Корею накануне. До этого состоялся ее визит на Тайвань.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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