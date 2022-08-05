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Полиция Шри-Ланки задержала Иосифа Сталина
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Полиция Шри-Ланки задержала за организацию протеста генсека профсоюза учителей Иосифа Сталина. Он был отправлен под арест до 12 августа, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на новостной портал Newswire, профсоюзный деятель решил провести акцию протеста в нарушение судебного предписания. Спецдокладчик ООН Мэри Лоулор назвала его арест «тревожной новостью» и отметила, что работу правозащитников «нужно поддерживать, а не наказывать».
Генсек профсоюза учителей Шри-Ланки является одним из лидеров протестного движения. Газета Colombo Telegraph писала, что имя задержанного – не псевдоним. Его отец Антон Фернандо осознанно назвал сына в честь Иосифа Сталина. Ближайшее окружение активиста зовет его Сурешем.
Ранее исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викремесингхе ввел в стране комендантский час.
Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
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«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у России есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
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Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
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Компания «Газпром» очень хочет получить после ремонта турбину для «Северного потока», но на нее нужны документы, одних слов недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газпром очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома, здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует его РИА «Новости».
Песков заметил, что просто слов в данном случае абсолютно не достаточно.
«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении Газпрома, в отношении нашей страны, Газпром просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью Газпрома, – объяснил представитель Кремля.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
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«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны
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«Сообщения об отступлении бригад ВСУ в районе Авдеевки и об освобождении населенного пункта Пески можно расценивать как крах обороны Украины в этом направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки.
«Для военной спецоперации это имеет огромное значение. После этого у ВСУ останется последняя линия обороны – это Славянск, Краматорск, Константиновка. Если союзные силы отбросят ВСУ до Славянска, то доставать оттуда пушками до Донецка будет уже достаточно сложно. Территория от Авдеевки и Артемовска до Славянска – это как раз тот район, откуда Украина наносила удары по столице ДНР все эти годы. Кроме того, будет уничтожен самый мощный укрепрайон ВСУ, который они создавали все эти восемь лет», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, нынешние победы приближают выполнение одной из главных задач всей спецоперации. «Мы приблизились к выполнению задач, которые поставил президент России – полное освобождение Донбасса. Но, по моему мнению, на этом операция не завершится. Думаю, будем проводить следующий этап – освобождение Одессы, Николаева, затем начнется освобождение Левобережья», – заключил эксперт.
Доктор военных наук Константин Сивков назвал бегство бригад ВСУ из района Авдеевки разрушением ключевого узла украинской обороны. «В Авдеевке находится крупный серьезный укрепрайон ВСУ, который создавался восемь лет, опорный пункт Донбасской дуги. Отступление в этом районе значительным образом упрощает для союзных сил проблему взятия Авдеевки», – заявил газете ВЗГЛЯД Сивков.
«В случае отхода ВСУ из Авдеевки, резко сократятся возможности артиллерийского обстрела Донецка, а, возможно, они даже полностью будут исключены. Ведь основной огонь ВСУ вели именно из этого района», – напомнил эксперт.
В четверг Минобороны России сообщило о бегстве с занимаемых рубежей подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР.
Сегодня же в СМИ появились сообщения об освобождении поселка Пески – предместья Донецка. «Пески наши полностью», – цитирует RT замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР. Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил, что Пески «зачищены уже наполовину».
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Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
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В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle* (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
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В ЛНР уничтожены 24 оператора беспилотников ВСУ
В Луганской народной республике найдены и ликвидированы 24 оператора беспилотников ВСУ, сообщили в Росгвардии.
«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Росгвардии пояснили, что за три дня в республике были найдены два противотанковых комплекса Javelin, 17 гранатометов, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, свыше 500 снарядов и мин, 70 зарядов к гранатометам, более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и тепловизор PARD-TA32.
Ранее в четверг военнослужащие Росгвардии нейтрализовали в Харьковской области украинского корректировщика огня и уничтожили опорный пункт ВСУ.
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Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе
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В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой народной республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, перехвачено пять снарядов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Дружное ДНР, Солнечное и Музыковка Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ.
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Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года
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Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину, сообщили СМИ.
Как отмечает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шустера внесли в так называемый красный список и на три года запретили въезд в страну. В качестве основания для такого шага называют режим военного положения, в настоящее время действующий на Украине, а также наличие у Шустера гражданства второй страны, передает ТАСС.
Официальный представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отказался разглашать информацию о третьих лицах в ответ на соответствующий вопрос издания.
«Страна» напоминает, что ранее Шустер заявлял о наличии у него гражданства Италии. В настоящее время он находится за пределами Украины. Сообщается, что в прошлом журналист резко критиковал президента Украины Владимира Зеленского.
Савик Шустер – журналист и телеведущий, работавший в российских и украинских СМИ. С 2019 года является ведущим ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».
Москва объявила Норвегии о выдворении консула Эллингсен
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Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в связи с недопустимым поведением сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска.
«4 августа в МИД России был вызван посол королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания», – сообщается на сайте министерства.
В ведомстве добавили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято к сведению, однако после произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно».
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских.
В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию.
При этом в МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
Губернатор области Андрей Чибис в свою очередь заявил, что власти региона сделают все, чтобы Эллингсен больше в России не появлялась.
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Центральной России синоптики предсказали «камни с неба» в воскресенье
Центральную часть страны в воскресенье ожидают грозы, шквальный ветер, град и интенсивные ливни, явление известно как «камни с неба», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«После трехдневного 30-градусного зноя в воскресенье жителям Центральной России дышать станет легче, но прогнозируются опасные явления погоды, на сленге синоптиков – «камни с неба», – сказал синоптик в беседе с РИА «Новости».
Такое явление может произойти из-за холодного фронта, это будет сопровождаться кучево-дождевыми облаками, интенсивными ливнями с общим количеством осадков до 22 мм, очаговыми грозами, мозаичным градом диаметром до 2-4 сантиметров и шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду. Это остудит температуру воздуха до плюс 21-26 градусов.
В понедельник же на этой территории погода станет чуть яснее, но все же будет прохладнее.
Эксперт: Режим замалчивания военных преступлений ВСУ в мире закончился
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Информация о десятках тысяч военных преступлений не могла оставаться в тайне, именно поэтому Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. В докладе Amnesty International говорится, что украинские военные применяют вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах.
«ВСУ уже совершили десятки тысяч преступлений, поэтому информация об этом не может не просачиваться. И даже с учетом жесткой цензуры в западных странах по отношению к России и полной поддержки киевского режима такая ангажированная организация, как Amnesty International, не может не писать об этом», – считает глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
То, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России», добавил Григорьев.
В опубликованном в четверг докладе неправительственной организации Amnesty International говорится, что украинские силы «причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.
Григорьев отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал отчет Amnesty International «созданием фальшивой реальности». «Анализировать заявления украинских властей так же бесполезно, как заявления Генриха Гиммлера (один из главных деятелей нацистской Германии) или статьи Йозефа Геббельса для «Велькишер Беобахтер». Это пропаганда, построенная на лжи и не имеющая отношения к реальности. Украинские власти понимают, что они лгут. Западные журналисты тоже понимают, что лгут и участвуют во всем этом. У нашего Международного общественного трибунала по Украине много материалов о том, как западные журналисты участвуют в инсценировках. Украинские власти собирают людей, потом наносят по ним удар, убивают их, а уже через три минуты появляются западные журналисты, которые выдают произошедшее за российские обстрелы», – рассказал Григорьев.
Собеседник объяснил позицию украинской блогосферы, которая восприняла доклад Amnesty International как предательство. «Значительная часть жителей Украины находится под воздействием украинской пропаганды. Многие из них не имеют информации о военных преступлениях ВСУ. А у кого такие представления есть, считают, что они должны максимально скрывать эти преступления и распространять ложь, что они и делают», – подытожил Григорьев.
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Украина подтвердила бегство ВСУ из района Авдеевки
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Вооруженные силы Украины отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки, заявил начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов.
Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России и республик Донбасса «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ukrinform TV.
Как сообщил Громов, ВСУ «вынуждены были покинуть Семигорье… по направлению Спартак – Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка». По его словам, ВСУ перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема.
В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.
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Приходько заявила, что осудившей Россию Лободе не рады на Украине
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Украинскую певицу Светлану Лободу никто не ждет на Украине, заявила другая украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении-2009».
«Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля, наконец, осознала, а точнее через месяц после начала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно», – цитирует Приходько StarHit.ru.
«Тебе и здесь не рады. Прости», – заключила она. Отмечается, что Лобода пока никак не отреагировала на эти выступления.
Также Приходько высказала претензии и к другим украинским артистам, покинувшим страну после начала российской спецоперации.
«Разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе? Или можно их обнять и сказать – как тебе было тяжело, слава богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать – чангалисты (нахлебники, незваные гости – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила она.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
СМИ: Союзные силы овладели населенным пунктом Пески в ДНР
Союзные войска освободили населенный пункт Пески под Донецком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР.
«Пески наши полностью, мы уже на окраине Песок. Дальше движемся», – цитирует собеседника RT.
Он пояснил, что «сегодня было жарковато», бои еще ведутся, но они сместились на окраину населенного пункта.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
В среду замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка.
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Вынесен приговор американской баскетболистке Грайнер
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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотических веществ, соответствующее решение принял Химкинский суд Московской области.
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», – цитирует судью Анну Сотникову ТАСС.
Суд счел смягчающими обстоятельствами признание спортсменки и ее спортивные достижения. Кроме того, в срок заключения ей зачли проведенное в СИЗО время. Изъятые наркотики судья постановила уничтожить.
Ранее в четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии.
Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В начале июля Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
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