Китай назвал учения возле Тайваня предупреждением

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.

«Все предпринимаемые нами действия и действия, которые еще только будут реализованы, являются своевременной реакцией и ответными шагами. Они продуманы, серьезным образом взвешены, направлены на защиту нашего суверенитета и безопасности, соответствуют внутреннему и международному законодательству», – передает ТАСС слова дипломата.

«Они служат предостережением провокаторам, а также направлены на защиту стабильности и мира в Тайваньском проливе», – добавила она.

Тем временем в заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ши И сообщается, что НОАК совершила пуски ракет с неядерной боевой частью по акватории к востоку от Тайваня в рамках масштабных учений вокруг острова.

«4 августа во второй половине дня ракетные войска Восточной зоны боевого командования НОАК совершили пуски ракет с неядерной боевой частью по многим районам в акватории к востоку от Тайваня», – сказано в заявлении. Как отмечается, все ракеты с точностью поразили условные цели в заданных районах учений.

В нем указывается, что все задачи в ходе учебной миссии с боевыми стрельбами полностью выполнены, контроль в соответствующих районах морской акватории и воздушного пространства снят.

Ранее в четверг Центральное телевидение Китая сообщило, что масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали. Затем стало известно о намерении Китая применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня.