Эксперт объяснил интерес западных спецслужб к российской молодежи

Именно молодые люди являются главной целью для центров психологических операций Запада, заявил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко на просветительском марафоне российского общества «Знание».

«Информационно-психологические операции проводятся абсолютно на всех площадках: это и социальные сети, это и телефон, и печатные СМИ. Это очень обширный род деятельности. Вы, молодое поколение, являетесь главной целью для центров психологических операций. Молодые люди всегда были диссидентами: у вас играют гормоны, вы считаете, что вы взрослые, вы самостоятельно принимаете решения. Но на самом деле это не так: у вас только формируется сознание, понимание происходящего в мире», – рассказал Марочко, обращаясь к слушателям, его слова приводятся на сайте общества «Знание».

В информационном пространстве активно действуют западные спецслужбы, которые вкладывают в умы людей идеи, деструктивно влияющие на общество. В ходе лекции военный эксперт привел ряд примеров пропаганды западных стран.

«В конечном итоге это привело к толерантному сообществу, появлению понятий «родитель № 1» и «родитель № 2». Все это делается для того, чтобы развалить общество», – пояснил военный эксперт.

В настоящее время существует огромное количество методов психологического воздействия на человека. В частности, по словам подполковника, против граждан может быть использовано нейролингвистическое программирование, при котором человек не осознает негативного действия против себя.

«Призываю соблюдать так называемую информационную гигиену: молодые люди, общаясь в чатах, могут не знать, кто находится на другом конце. Это могут быть те же самые спецслужбы. В контексте получения информации в интернете всегда обращайте внимание на источник данных – обезличенный Telegram-канал не может быть источником официальной информации. Когда вы смотрите ролики, когда вы читаете социальные сети и новости, подвергайте это сомнению», – резюмировал он.