Российские власти профинансировали строительство больниц в Хабаровске и Ярославле

Правительство России поможет Ярославской области оснастить хирургический корпус онкобольницы необходимым оборудованием, также финансирование получат медицинские учреждения в Хабаровском крае. Распоряжение о выделении на эти цели более 687 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В рамках рабочего визита в Мишустин вместе с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым посетил новую детскую поликлинику на улице Попова в Ярославле, а также они обсудили вопросы развития здравоохранения, сообщается на сайте правительства Ярославской области.

В частности, врио губернатора сообщил Мишустину, что новому хирургическому корпусу онкобольницы нужны дополнительные средства на закупку оборудования в размере 230 млн рублей в связи с его удорожанием. Лечебное учреждение будет рассчитано на 266 мест и оснащено современным оборудованием. Здесь разместятся отделения лучевой и эндоскопической диагностики, реанимация, стационар, операционный блок и экспресс-лаборатория.

«Поможем обязательно, должно быть все введено вовремя. А вы обещайте, что четвертый квартал будет финальным и корпус заработает», – сказал премьер-министр.

Мишустин также пообещал помощь с модернизацией приемно-диагностического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева в Ярославле.

Как сообщается на сайте правительства России, Федеральный центр поможет завершить строительство медицинских учреждений и в Хабаровском крае.

Из общей суммы почти 480 млн рублей будет направлено на строительство инфекционного корпуса на 130 мест для Детской краевой больницы в Хабаровске. Открытие нового учреждения увеличит доступность современной медицинской помощи для детей с различными инфекционными заболеваниями.