В ЕС пообещали разработать решение, как поступать с уже выданными россиянам визами

Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как поступать с уже выданными долгосрочными визами россиянам, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Также страны ЕС подтвердили право каждого члена самостоятельно регулировать допуск россиян в шенгенское пространство через свои границы, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле пообещали, что для европейцев могут возникнуть трудности с визами в России, если ЕС примет аналогичное решение для россиян.

Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией. Дания также выступает в поддержку идеи ограничить выдачу шенгенских виз российским туристам.

До этого правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.