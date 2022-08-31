Siemens Energy заявила о неучастии в техработах на «Северном потоке»

Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в технических работах на газопроводе «Северный поток», которые анонсировал Газпром с 31 августа.

«Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время Газпромом на газопроводе «Северный поток». Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости», – передает РИА «Новости» слова представителя компании со ссылкой на Reuters.

Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться.

Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.