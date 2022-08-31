Европа заполнила газовые хранилища на целевые 80%

Европейским странам удалось еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища на целевые 80% к грядущему отопительному сезону, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Запасы газа в хранилищах Европы, по данным на 29 августа 2022 года, выросли до 80,17% – это уже на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ находится порядка 86,1 млрд куб. м газа. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября – чуть более 83 млрд куб. м (77,28%), передает ТАСС.

В данный момент наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 99,54% соответственно). В числе лидеров по уровню запасов также Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания (89,12%). ПХГ Германии наполнены на 83,65%, Италии – на 81,93%, Испании – на 84,37%, Нидерландов – на 77,03%, Чехии – на 82,03%, Бельгии – на 88,47%, Словакии – на 79,38%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ – Латвия (54,97%), Болгария (60,91%), Венгрия (63,19%), Австрия (66,06%) и Румыния (72,69%).

Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться.

Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.