Прокурор Москвы потребовал признать песни рэпера Oxxxymiron экстремистскими

На финской границе начали отбирать евро у россиян

Россияне во время пересечения границы с Финляндией начали сталкиваться с тем, что пограничники отбирают у них наличные евро. Сотрудники погранслужбы Финляндии утверждают, что на вывоз евро в Россию наложены ограничения, в качестве решения проблемы они предлагают забрать евро во время следующей поездки.

«Петербуржец Юрий в конце прошлой недели ездил по делам в Европу – летал в Белград через Хельсинки. В четверг уехал туда, а в субботу вечером возвращался обратно через Ваалимаа – Торфяновку на машине. Деньги брал с собой наличными, за границей нигде не снимал», – пишет «Фонтанка».

Юрий рассказал изданию, что, «когда прошли паспортный контроль на финской границе, подошли таможенницы», они осмотрели автомобиль «и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?»

«Я сказал, что есть 1390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги – рубли, динары, евро – дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию», – рассказал мужчина.

Издание отмечает, что на выбор финны предложили два пути решения проблемы.

«Первый вариант – я прямо сейчас на границе могу передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию. Либо второй вариант – я смогу забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз. Мне сказали, что нет никакого ограничения по времени, когда я могу это сделать», – отметил Юрий.

В свою очередь он выбрал второй вариант. Деньги забрали, с подробной описью, с указанием, какую именно сумму у него изъяли и какими купюрами. А также, по его настоянию, показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых его лишили валюты.

На русском языке в выдержке прямо прописано: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение – деньги для «личного пользования»:

«Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», – пишет издание.

В памятке указывается, что «у данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню».

В чате «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы, описаны похожие случаи изъятия валюты у россиян.

«Похожая ситуация с вывозом санкционных товаров: если купить айфон и принести его на такс-фри с чеком, то почти со 100-процентной вероятностью можно его лишиться, но большинство путешественников просто выбрасывают коробку и снимают пленки», – заключает издание.

Ранее премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД