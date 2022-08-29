В России создали комплекс для подготовки к выходу в открытый космос

Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета (ЮРГПУ (НПИ) создали комплекс для подготовки космонавтов к выходу в открытый космос, что повысит качество и сократит время обучения. Разработка выполнена по заказу Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщила пресс-служба федеральной программы «Приоритет 2030».

«Ученые создали программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная обучающая система космонавтов по техническим средствам обеспечения выхода в открытый космос». Разработка политехников значительно улучшает качество теоретической подготовки космонавтов, делает усвоение необходимых знаний динамичным и интересным. Теперь изучать, к примеру, сложные системы скафандра для выхода в открытый космос, который по своему устройству является «мини-космическим кораблем», буквально напичканным клапанами, насосами, фильтрами, датчиками и регуляторами, стало гораздо проще», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как пояснили авторы разработки, элементы скафандра и системы шлюзования в обучающем комплексе представлены в виде 3D-моделей, с которыми можно проводить любые манипуляции. Техническая часть системы включает экраны, рабочие места для операторов с сенсорными мониторами и рабочее место для инструктора, который создает презентации или демонстрирует обучающие видеоролики. Вся программная часть, как добавили в вузе, создана без импортных редакторов и изолирована от интернета, представляет собой интерактивный учебник. Материал представлен разделами с интерактивными схемами, каждым элементом которых может управлять космонавт.

Также в ЮРГПУ (НПИ) разработали систему тестирования качества усвоения материала с «индивидуальным подходом». «Эта обучающая система, основываясь на результатах тестирования, позволяет более гибко выстраивать программу подготовки для каждого космонавта. Представление учебного материала, разработанного на основе новейших цифровых технологий, происходит на очень высоком качественном уровне», – заявил начальник отделения ЦПК по подготовке космонавтов по скафандру для внекорабельной деятельности Дмитрий Зубов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в Центре подготовки космонавтов предложили создать тренажер виртуальной реальности (VR), с помощью которого можно расширить спектр отрабатываемых космонавтами аварийных ситуаций.