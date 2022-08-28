Генсек НАТО приветствовал договоренности Белграда и Приштины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал достижение договоренностей между Белградом и Приштиной по вопросу свободного пересечения границ Косово, выразил надежду на успех диалога и по другим остающимся нерешенными вопросам.

«Приветствую договоренность о свободном передвижении между Косово и Сербией, достигнутую при посредничестве ЕС. Призываю Вучича и Курти урегулировать нерешенные вопросы путем политического диалога», – написал Столтенберг в Twitter, сообщает РИА «Нововсти».

Он также подчеркнул, что контингент НАТО в регионе «сохраняет бдительность».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство Сербии готово принять часть требований косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край, но при соблюдении определенных условий и гарантиях ЕС.

Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.